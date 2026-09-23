https://1prime.ru/20260923/analitiki-873576738.html

Аналитики: индекс PMI в еврозоне в сентябре снизился до 51,7 пункта

Аналитики: индекс PMI в еврозоне в сентябре снизился до 51,7 пункта - 23.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики: индекс PMI в еврозоне в сентябре снизился до 51,7 пункта

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 51,7 пункта с 52 пунктов... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T08:16+0300

2026-09-23T08:16+0300

2026-09-23T08:16+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 51,7 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в среду, 23 сентября, в 11.00 мск. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 18 сентября. Аналитики ждут, что показатель снизился на 0,6 миллиона баррелей после такого же сокращения неделей ранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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