https://1prime.ru/20260923/analitiki-873576738.html
Аналитики: индекс PMI в еврозоне в сентябре снизился до 51,7 пункта
Аналитики: индекс PMI в еврозоне в сентябре снизился до 51,7 пункта - 23.09.2026, ПРАЙМ
Аналитики: индекс PMI в еврозоне в сентябре снизился до 51,7 пункта
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 51,7 пункта с 52 пунктов... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T08:16+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 51,7 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в среду, 23 сентября, в 11.00 мск.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 18 сентября. Аналитики ждут, что показатель снизился на 0,6 миллиона баррелей после такого же сокращения неделей ранее.
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рынок, сша
Аналитики: индекс PMI в еврозоне в сентябре снизился до 51,7 пункта
Trading Economics: индекс PMI в еврозоне в сентябре снизился до 51,7 пункта
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 51,7 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в среду, 23 сентября, в 11.00 мск.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 18 сентября. Аналитики ждут, что показатель снизился на 0,6 миллиона баррелей после такого же сокращения неделей ранее.