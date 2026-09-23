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В Арктике пройдут учения "Безопасная Арктика" - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В Арктике пройдут учения "Безопасная Арктика"
В Арктике пройдут учения "Безопасная Арктика" - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Арктике пройдут учения "Безопасная Арктика"
Крупные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика" пройдут в июле 2027 года вдоль маршрута Трансарктического транспортного коридора,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:29+0300
2026-09-23T11:29+0300
бизнес
россия
северный ледовитый океан
мчс
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Крупные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика" пройдут в июле 2027 года вдоль маршрута Трансарктического транспортного коридора, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Очередные межведомственные опытно-исследовательские учения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне России "Безопасная Арктика" ведомство организует в июле 2027 года. Они пройдут по маршруту Трансарктического транспортного коридора", - говорится в сообщении. Участникам учений предстоит отработать вопросы реагирования на различные чрезвычайные ситуации в условиях северного лета. "Оно, как известно, коварно: обманывает ярким солнцем, за которым стоит пронизывающий ветер с температурой около нуля, внезапные снегопады в июле и топкие болота, скрывающиеся под изумрудным мхом. Для обычного человека это безлюдная, холодная пустыня, а для подразделений МЧС России эта земля станет главной учебной площадкой", - подчеркивают спасатели. Масштабные учения "Безопасная Арктика" ведомство проводит с 2021 года, последние состоялись в 2025 году. Каждый раз их задачи расширяются и усложняются. В частности, в ходе прошлых учений шла работа в условиях суровой зимы и полярной ночи. В арктической зоне РФ размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера. Основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь. В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий различного характера.
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бизнес, россия, северный ледовитый океан, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Северный Ледовитый океан, МЧС
11:29 23.09.2026
 
В Арктике пройдут учения "Безопасная Арктика"

МЧС: учения "Безопасная Арктика" пройдут вдоль Трансарктического транспортного коридора

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Крупные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика" пройдут в июле 2027 года вдоль маршрута Трансарктического транспортного коридора, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Очередные межведомственные опытно-исследовательские учения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне России "Безопасная Арктика" ведомство организует в июле 2027 года. Они пройдут по маршруту Трансарктического транспортного коридора", - говорится в сообщении.
Участникам учений предстоит отработать вопросы реагирования на различные чрезвычайные ситуации в условиях северного лета.
"Оно, как известно, коварно: обманывает ярким солнцем, за которым стоит пронизывающий ветер с температурой около нуля, внезапные снегопады в июле и топкие болота, скрывающиеся под изумрудным мхом. Для обычного человека это безлюдная, холодная пустыня, а для подразделений МЧС России эта земля станет главной учебной площадкой", - подчеркивают спасатели.
Масштабные учения "Безопасная Арктика" ведомство проводит с 2021 года, последние состоялись в 2025 году. Каждый раз их задачи расширяются и усложняются. В частности, в ходе прошлых учений шла работа в условиях суровой зимы и полярной ночи.
В арктической зоне РФ размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера. Основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь.
В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий различного характера.
 
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