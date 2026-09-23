https://1prime.ru/20260923/aviabilety-873584265.html

В России могут подорожать авиабилеты из-за нового сбора, пишут СМИ

В России могут подорожать авиабилеты из-за нового сбора, пишут СМИ - 23.09.2026, ПРАЙМ

В России могут подорожать авиабилеты из-за нового сбора, пишут СМИ

Минтранс, Минпромторг и "Ростех" обсуждают введение дополнительного сбора с авиапассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых российских самолетов,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:14+0300

2026-09-23T11:14+0300

2026-09-23T11:14+0300

авиабилеты

цены на авиабилеты

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/84014/24/840142459_0:82:3353:1968_1920x0_80_0_0_536e8294c762a0c77b54143f8f2b10e1.jpg

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Минтранс, Минпромторг и "Ростех" обсуждают введение дополнительного сбора с авиапассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых российских самолетов, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.По данным издания, для внутренних рейсов сбор может составить до 500 рублей, для международных — до тысячи рублей за билет. Некоторые собеседники не исключили и более высоких значений — до 700 и двух тысяч рублей соответственно. При пассажиропотоке на уровне 2025 года — 81,45 миллиона человек на внутренних рейсах и 27,4 миллиона на международных — годовые поступления оцениваются в 68–84 миллиарда рублей, а в 2027–2030 годах — в 200–250 миллиардов рублей."Идея находится на стадии начальной проработки, пока никаких финальных решений по сумме и методике сбора нет", — цитирует издание один из источников в правительстве.По его словам, оператором платежа может выступить Минтранс. Часть средств пойдет лизинговым компаниям для покрытия разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой поставки, часть — авиакомпаниям для компенсации высокой стоимости эксплуатации на начальном этапе, включая расходы на авиатопливо.По оценке издания, себестоимость первого российского импортозамещенного самолета МС-21 оценивается в 8,9–11 миллиардов рублей против 3,4–3,6 миллиарда рублей у Airbus A320 и 3,9–4 миллиарда рублей у Boeing 737. В свою очередь SJ-100 стоит около 5,4 миллиарда рублей при цене Embraer E190 в три миллиарда рублей. Однако с 2022 года западные самолеты можно поставить в Россию только через посредников и по более высоким ценам.Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов пообещал, что себестоимость одного МС-21 постепенно будет снижаться до уровня менее 7,5 миллиардов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиабилеты, цены на авиабилеты, бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, ростех