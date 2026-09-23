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Авиакомпании перевезли за отпускной сезон 1,9 миллиона детей со скидкой 50% - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Авиакомпании перевезли за отпускной сезон 1,9 миллиона детей со скидкой 50%
Авиакомпании перевезли за отпускной сезон 1,9 миллиона детей со скидкой 50% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Авиакомпании перевезли за отпускной сезон 1,9 миллиона детей со скидкой 50%
Российские авиакомпании за отпускной сезон 2026 года перевезли со скидкой 50% 1,9 миллиона детей, сообщил Минтранс РФ. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:35+0300
2026-09-23T14:45+0300
бизнес
россия
владимир путин
росавиация
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за отпускной сезон 2026 года перевезли со скидкой 50% 1,9 миллиона детей, сообщил Минтранс РФ. "Почти 1,9 миллиона детей перевезли со скидкой 50% за отпускной сезон. По данным Росавиации, с 27 апреля по 30 августа 2026 года льготными авиабилетами воспользовались 1 890 033 маленьких пассажира", - говорится в сообщении. Скидка действует на все перелеты российских авиакомпаний по внутренним направлениям для детей младше 12 лет, напомнили в Минтрансе. Льгота была введены по поручению президента России Владимира Путина. Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из важных направлений работы министерства. По его словам, благодаря скидкам для детей авиаперелеты становятся доступнее, что позволяет родителям планировать совместные поездки без лишних расходов. "Согласно приказу Минтранса, перевозчики также обязаны размещать детей рядом с родителями без дополнительной платы", - добавили в министерстве.
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40
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бизнес, россия, владимир путин, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Росавиация
14:35 23.09.2026 (обновлено: 14:45 23.09.2026)
 
Авиакомпании перевезли за отпускной сезон 1,9 миллиона детей со скидкой 50%

Минтранс: авиакомпании за отпускной сезон перевезли 1,9 миллиона детей со скидкой 50%

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за отпускной сезон 2026 года перевезли со скидкой 50% 1,9 миллиона детей, сообщил Минтранс РФ.
"Почти 1,9 миллиона детей перевезли со скидкой 50% за отпускной сезон. По данным Росавиации, с 27 апреля по 30 августа 2026 года льготными авиабилетами воспользовались 1 890 033 маленьких пассажира", - говорится в сообщении.
Скидка действует на все перелеты российских авиакомпаний по внутренним направлениям для детей младше 12 лет, напомнили в Минтрансе. Льгота была введены по поручению президента России Владимира Путина.
Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из важных направлений работы министерства. По его словам, благодаря скидкам для детей авиаперелеты становятся доступнее, что позволяет родителям планировать совместные поездки без лишних расходов.
"Согласно приказу Минтранса, перевозчики также обязаны размещать детей рядом с родителями без дополнительной платы", - добавили в министерстве.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинРосавиация
 
 
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