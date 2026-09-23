Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему "Антифрод" - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/bank-873603721.html
Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему "Антифрод"
Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему "Антифрод" - 23.09.2026, ПРАЙМ
Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему "Антифрод"
Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему ГИС "Антифрод", сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:00+0300
2026-09-23T17:03+0300
финансы
россия
банки
дмитрий григоренко
владимир путин
банк россии
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873603721.jpg?1790172196
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему ГИС "Антифрод", сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров журналистам в кулуарах XXIII Международного банковского форума. В марте 2026 года была запущена государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством. Она создана в рамках реализации первого пакета по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. "Мы бы хотели, чтобы сначала они стали участниками обмена государственной информационной системы, потому что есть различные случаи", - сказал Уваров, отвечая на вопрос, планируется только присоединение маркетплейсов к самой платформе "Антифрод", или ЦБ еще хочет обмениваться с ними данными по каким-то другим направлениям. При этом, по словам Уварова, инициативы, которые касаются маркетплейсов может быть даже уберут из пакета "Антифрод 3.0" (третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству), и они будут будут обсуждаться в рамках регуляторики по цифровым платформам. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство России планирует до конца года внести в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников, в него войдет 15-17 инициатив. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, дмитрий григоренко, владимир путин, банк россии, госдума
Финансы, РОССИЯ, Банки, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Банк России, Госдума
17:00 23.09.2026 (обновлено: 17:03 23.09.2026)
 
Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему "Антифрод"

Уваров: Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему ГИС "Антифрод"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему ГИС "Антифрод", сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров журналистам в кулуарах XXIII Международного банковского форума.
В марте 2026 года была запущена государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством. Она создана в рамках реализации первого пакета по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.
"Мы бы хотели, чтобы сначала они стали участниками обмена государственной информационной системы, потому что есть различные случаи", - сказал Уваров, отвечая на вопрос, планируется только присоединение маркетплейсов к самой платформе "Антифрод", или ЦБ еще хочет обмениваться с ними данными по каким-то другим направлениям.
При этом, по словам Уварова, инициативы, которые касаются маркетплейсов может быть даже уберут из пакета "Антифрод 3.0" (третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству), и они будут будут обсуждаться в рамках регуляторики по цифровым платформам.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство России планирует до конца года внести в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников, в него войдет 15-17 инициатив.
Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.
Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.
 
ФинансыРОССИЯБанкиДмитрий ГригоренкоВладимир ПутинБанк РоссииГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала