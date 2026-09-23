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Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему "Антифрод"

Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему "Антифрод" - 23.09.2026, ПРАЙМ

Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему "Антифрод"

Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему ГИС "Антифрод", сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:00+0300

2026-09-23T17:00+0300

2026-09-23T17:03+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России обсуждает включение маркетплейсов в систему ГИС "Антифрод", сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров журналистам в кулуарах XXIII Международного банковского форума. В марте 2026 года была запущена государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством. Она создана в рамках реализации первого пакета по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. "Мы бы хотели, чтобы сначала они стали участниками обмена государственной информационной системы, потому что есть различные случаи", - сказал Уваров, отвечая на вопрос, планируется только присоединение маркетплейсов к самой платформе "Антифрод", или ЦБ еще хочет обмениваться с ними данными по каким-то другим направлениям. При этом, по словам Уварова, инициативы, которые касаются маркетплейсов может быть даже уберут из пакета "Антифрод 3.0" (третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству), и они будут будут обсуждаться в рамках регуляторики по цифровым платформам. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство России планирует до конца года внести в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников, в него войдет 15-17 инициатив. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, дмитрий григоренко, владимир путин, банк россии, госдума