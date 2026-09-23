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Банки вернули россиянам 370 миллионов рублей похищенных средств
Банки вернули россиянам 370 миллионов рублей похищенных средств - 23.09.2026, ПРАЙМ
Банки вернули россиянам 370 миллионов рублей похищенных средств
Российские банки за восемь месяцев 2026 года вернули гражданам 370 миллионов рублей похищенных средств через сервис Национальной системы платежных карт, сообщил | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:47+0300
2026-09-23T14:47+0300
2026-09-23T14:53+0300
финансы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Российские банки за восемь месяцев 2026 года вернули гражданам 370 миллионов рублей похищенных средств через сервис Национальной системы платежных карт, сообщил заместитель генерального директора НСПК Максим Крукелис. "У нас есть сервис "Добрая воля", он создавался для широкого круга задач, но, тем не менее, тоже используется для обеспечения возврата похищенных средств… за восемь месяцев этого года 370 миллионов возвращено", - заявил он на XXIII международном банковском форуме. Крукелис также отметил, что порядка 80 банков используют этот сервис для возврата похищенных средств, а за 2025 год банкам удалось вернуть около 135 миллионов рублей. Более того, НСПК совместно с Банком России сегодня работают над его улучшением. "Сейчас мы делаем доработки интеграции, чтобы банки, пользующиеся этим сервисом, могли указать определенные идентификаторы записей, и в случае успешного проведения процедуры возврата, эта информация поступала в Банк России", - уточнил он. По его словам, этап доработки со стороны НСПК уже завершен, а пилот планируется на октябрь этого года. Также с ноября 2025 года в сервисе НСПК "Добрая воля" действует механизм поощрения банков: кредитная организация, вернувшая деньги пострадавшим от мошенников, получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5 тысяч рублей за одну операцию. НСПК - оператор платежной системы "Мир", операционный и платежный клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП).
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финансы, банки, россия, нспк, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, НСПК, Банк России
Банки вернули россиянам 370 миллионов рублей похищенных средств
Банки за восемь месяцев вернули через сервис НСПК 370 миллионов рублей похищенных средств
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Российские банки за восемь месяцев 2026 года вернули гражданам 370 миллионов рублей похищенных средств через сервис Национальной системы платежных карт, сообщил заместитель генерального директора НСПК Максим Крукелис.
"У нас есть сервис "Добрая воля", он создавался для широкого круга задач, но, тем не менее, тоже используется для обеспечения возврата похищенных средств… за восемь месяцев этого года 370 миллионов возвращено", - заявил он на XXIII международном банковском форуме.
Крукелис также отметил, что порядка 80 банков используют этот сервис для возврата похищенных средств, а за 2025 год банкам удалось вернуть около 135 миллионов рублей.
Более того, НСПК совместно с Банком России сегодня работают над его улучшением. "Сейчас мы делаем доработки интеграции, чтобы банки, пользующиеся этим сервисом, могли указать определенные идентификаторы записей, и в случае успешного проведения процедуры возврата, эта информация поступала в Банк России", - уточнил он.
По его словам, этап доработки со стороны НСПК уже завершен, а пилот планируется на октябрь этого года.
Также с ноября 2025 года в сервисе НСПК "Добрая воля" действует механизм поощрения банков: кредитная организация, вернувшая деньги пострадавшим от мошенников, получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5 тысяч рублей за одну операцию.
НСПК - оператор платежной системы "Мир", операционный и платежный клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП).