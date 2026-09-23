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Банки вернули россиянам почти 650 миллионов рублей похищенных средств
Банки вернули россиянам почти 650 миллионов рублей похищенных средств - 23.09.2026, ПРАЙМ
Банки вернули россиянам почти 650 миллионов рублей похищенных средств
Банки РФ за 8 месяцев 2026 года вернули 15,5 тысячам россиян почти 650 миллионов рублей похищенных мошенниками средств, сообщил директор департамента... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:11+0300
2026-09-23T15:11+0300
2026-09-23T15:27+0300
финансы
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банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банки РФ за 8 месяцев 2026 года вернули 15,5 тысячам россиян почти 650 миллионов рублей похищенных мошенниками средств, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Общей процедурой возвратов через банки воспользовались 15,5 тысяч человек. Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей. Это неплохой результат", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. Позже в беседе с журналистами он уточнил, что эту сумму банки вернули россиянам за 8 месяцев 2026 года. Также Уваров отметил, что в 2026 году средний чек одной мошеннической операции показал снижение. "Еще в прошлом году он составлял 18,6 тысячи рублей, в этом году он составляет 15,5 тысяч рублей", - сказал он.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Банки вернули россиянам почти 650 миллионов рублей похищенных средств
Банки с начала года вернули 15,5 тысячам россиян почти 650 млн рублей похищенных средств
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банки РФ за 8 месяцев 2026 года вернули 15,5 тысячам россиян почти 650 миллионов рублей похищенных мошенниками средств, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Общей процедурой возвратов через банки воспользовались 15,5 тысяч человек. Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей. Это неплохой результат", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
Позже в беседе с журналистами он уточнил, что эту сумму банки вернули россиянам за 8 месяцев 2026 года.
Также Уваров отметил, что в 2026 году средний чек одной мошеннической операции показал снижение. "Еще в прошлом году он составлял 18,6 тысячи рублей, в этом году он составляет 15,5 тысяч рублей", - сказал он.