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"Башнефть" начала применять экзоскелеты на ремонтном производстве
"Башнефть" начала применять экзоскелеты на ремонтном производстве - 23.09.2026, ПРАЙМ
"Башнефть" начала применять экзоскелеты на ремонтном производстве
"Башнефть" начала применять экзоскелеты отечественного производства на ремонтно-механическом производстве, чтобы значительно минимизировать физическую нагрузку... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:07+0300
2026-09-23T13:07+0300
2026-09-23T13:11+0300
бизнес
россия
уфа
роснефть
башнефть
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Башнефть" начала применять экзоскелеты отечественного производства на ремонтно-механическом производстве, чтобы значительно минимизировать физическую нагрузку на персонал, планируется масштабировать эту практику и на другие дочерние компании "Роснефти", сообщила "Роснефть". "Башнефть"... в рамках системной работы по совершенствованию условий труда начала применение инновационных промышленных экзоскелетов на ремонтно-механическом производстве. Внедрение нового оборудования значительно минимизирует физическую нагрузку на персонал при выполнении технологических операций", - говорится в сообщении. Поясняется, что за счет перераспределения физической нагрузки с опорно-двигательного аппарата на металлический каркас устройства выносливость персонала возрастает в среднем в полтора раза, что помогает сохранять высокую концентрацию внимания и, как следствие, сокращает общее время простоя обслуживаемого технологического оборудования. "Экзоскелеты российского производства, поступившие на промышленную площадку в Уфе, выбраны под конкретные производственные задачи", - отмечается в сообщении. Усиленные экзоскелеты предназначены для тяжелых работ и позволяют перемещать грузы весом до 50 килограммов с подъемом на высоту до 1,2 метра. Облегченные экзоскелеты ориентированы на высокую мобильность при частых наклонах корпуса, переносе небольших грузов и выполнении операций в неудобных позах. "Роснефть" подчеркивает, что использование подобной экипировки позволяет практически полностью исключить риски растяжений, вывихов и микротравм суставов, обеспечивая более безопасные условия работы, а также существенно снижает риски развития хронических профессиональных заболеваний. "Результаты пилотного проекта на промышленной площадке "Башнефти" в Уфе станут основой для дальнейшего масштабирования этой практики на другие дочерние предприятия "Роснефти", - добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, уфа, роснефть, башнефть
Бизнес, РОССИЯ, Уфа, Роснефть, Башнефть
"Башнефть" начала применять экзоскелеты на ремонтном производстве
Сотрудники "Башнефти" начали применять экзоскелеты на ремонтно-механическом производстве
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Башнефть" начала применять экзоскелеты отечественного производства на ремонтно-механическом производстве, чтобы значительно минимизировать физическую нагрузку на персонал, планируется масштабировать эту практику и на другие дочерние компании "Роснефти", сообщила "Роснефть".
"Башнефть"... в рамках системной работы по совершенствованию условий труда начала применение инновационных промышленных экзоскелетов на ремонтно-механическом производстве. Внедрение нового оборудования значительно минимизирует физическую нагрузку на персонал при выполнении технологических операций", - говорится в сообщении.
Поясняется, что за счет перераспределения физической нагрузки с опорно-двигательного аппарата на металлический каркас устройства выносливость персонала возрастает в среднем в полтора раза, что помогает сохранять высокую концентрацию внимания и, как следствие, сокращает общее время простоя обслуживаемого технологического оборудования.
"Экзоскелеты российского производства, поступившие на промышленную площадку в Уфе, выбраны под конкретные производственные задачи", - отмечается в сообщении.
Усиленные экзоскелеты предназначены для тяжелых работ и позволяют перемещать грузы весом до 50 килограммов с подъемом на высоту до 1,2 метра. Облегченные экзоскелеты ориентированы на высокую мобильность при частых наклонах корпуса, переносе небольших грузов и выполнении операций в неудобных позах.
"Роснефть" подчеркивает, что использование подобной экипировки позволяет практически полностью исключить риски растяжений, вывихов и микротравм суставов, обеспечивая более безопасные условия работы, а также существенно снижает риски развития хронических профессиональных заболеваний.
"Результаты пилотного проекта на промышленной площадке "Башнефти" в Уфе станут основой для дальнейшего масштабирования этой практики на другие дочерние предприятия "Роснефти", - добавляется в сообщении.