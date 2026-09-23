https://1prime.ru/20260923/boeing-873613961.html

Турецкие авиалинии приобрели у Boeing 150 самолетов

Турецкие авиалинии приобрели у Boeing 150 самолетов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Турецкие авиалинии приобрели у Boeing 150 самолетов

Национальный авиаперевозчик Турции "Турецкие авиалинии" приняли решение приобрести у американской Boeing 150 самолетов семейства 737 MAX в рамках планов по... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:21+0300

2026-09-23T20:21+0300

2026-09-23T20:21+0300

бизнес

турция

turkish airlines

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873613961.jpg?1790184082

АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Турции "Турецкие авиалинии" приняли решение приобрести у американской Boeing 150 самолетов семейства 737 MAX в рамках планов по расширению флота, сообщает портал гражданской авиации Hava Sosyal Medya. "Turkish Airlines приняла решение приобрести в общей сложности 150 самолетов Boeing 737 MAX", - сообщило издание. Согласно информации, 100 самолетов входят в твердый заказ, еще 50 - в опционную часть. Поставки воздушных судов планируется осуществить в период с 2033 по 2037 год.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, турция, turkish airlines