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Турецкие авиалинии приобрели у Boeing 150 самолетов
Турецкие авиалинии приобрели у Boeing 150 самолетов - 23.09.2026, ПРАЙМ
Турецкие авиалинии приобрели у Boeing 150 самолетов
Национальный авиаперевозчик Турции "Турецкие авиалинии" приняли решение приобрести у американской Boeing 150 самолетов семейства 737 MAX в рамках планов по... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:21+0300
2026-09-23T20:21+0300
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бизнес
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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Турции "Турецкие авиалинии" приняли решение приобрести у американской Boeing 150 самолетов семейства 737 MAX в рамках планов по расширению флота, сообщает портал гражданской авиации Hava Sosyal Medya.
"Turkish Airlines приняла решение приобрести в общей сложности 150 самолетов Boeing 737 MAX", - сообщило издание.
Согласно информации, 100 самолетов входят в твердый заказ, еще 50 - в опционную часть.
Поставки воздушных судов планируется осуществить в период с 2033 по 2037 год.
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бизнес, турция, turkish airlines
Бизнес, ТУРЦИЯ, Turkish Airlines
Турецкие авиалинии приобрели у Boeing 150 самолетов
Hava Sosyal Medya: Турция купит у Boeing 150 самолетов Boeing 737 MAX
АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Турции "Турецкие авиалинии" приняли решение приобрести у американской Boeing 150 самолетов семейства 737 MAX в рамках планов по расширению флота, сообщает портал гражданской авиации Hava Sosyal Medya.
"Turkish Airlines приняла решение приобрести в общей сложности 150 самолетов Boeing 737 MAX", - сообщило издание.
Согласно информации, 100 самолетов входят в твердый заказ, еще 50 - в опционную часть.
Поставки воздушных судов планируется осуществить в период с 2033 по 2037 год.