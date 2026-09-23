https://1prime.ru/20260923/bolgarija-873617748.html

Болгария выступила за создание зоны безопасного судоходства в Черном море

Болгария выступила за создание зоны безопасного судоходства в Черном море - 23.09.2026, ПРАЙМ

Болгария выступила за создание зоны безопасного судоходства в Черном море

Болгария выступила за создание в Черном море зоны безопасного и свободного судоходства, заявила президент страны Илияна Йотова. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T23:01+0300

2026-09-23T23:01+0300

2026-09-23T23:01+0300

бизнес

мировая экономика

болгария

черное море

нью-йорк

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873617748.jpg?1790193704

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Болгария выступила за создание в Черном море зоны безопасного и свободного судоходства, заявила президент страны Илияна Йотова. "Болгария не может и не хочет оставаться равнодушной… и готовит инициативу, в рамках которой будет стремиться совместно со странами региона и всеми заинтересованными сторонами достичь соглашения и предпринять совместные действия с целью обеспечения свободы и безопасности судоходства в Черном море", - сказала она, выступая на Генассамблее ООН. По ее словам, акватория должна стать зоной, безопасной для энергетики, торговли, туризма, в рамках которой разные нации могут мирно сосуществовать. "Невозможность экспортировать зерно и удобрения создает реальную угрозу голода этой зимой в ряде стран этих регионов и может поставить под угрозу урожай 2027 года", - отметила она. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения длятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

болгария

черное море

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, болгария, черное море, нью-йорк, оон