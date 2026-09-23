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Болгария выступила за создание зоны безопасного судоходства в Черном море - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Болгария выступила за создание зоны безопасного судоходства в Черном море
Болгария выступила за создание зоны безопасного судоходства в Черном море - 23.09.2026, ПРАЙМ
Болгария выступила за создание зоны безопасного судоходства в Черном море
Болгария выступила за создание в Черном море зоны безопасного и свободного судоходства, заявила президент страны Илияна Йотова. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T23:01+0300
2026-09-23T23:01+0300
бизнес
мировая экономика
болгария
черное море
нью-йорк
оон
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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Болгария выступила за создание в Черном море зоны безопасного и свободного судоходства, заявила президент страны Илияна Йотова. "Болгария не может и не хочет оставаться равнодушной… и готовит инициативу, в рамках которой будет стремиться совместно со странами региона и всеми заинтересованными сторонами достичь соглашения и предпринять совместные действия с целью обеспечения свободы и безопасности судоходства в Черном море", - сказала она, выступая на Генассамблее ООН. По ее словам, акватория должна стать зоной, безопасной для энергетики, торговли, туризма, в рамках которой разные нации могут мирно сосуществовать. "Невозможность экспортировать зерно и удобрения создает реальную угрозу голода этой зимой в ряде стран этих регионов и может поставить под угрозу урожай 2027 года", - отметила она. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения длятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.
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бизнес, мировая экономика, болгария, черное море, нью-йорк, оон
Бизнес, Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, Черное море, Нью-Йорк, ООН
23:01 23.09.2026
 
Болгария выступила за создание зоны безопасного судоходства в Черном море

Президент Йотова выступила за создание в Черном море зоны безопасного судоходства

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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Болгария выступила за создание в Черном море зоны безопасного и свободного судоходства, заявила президент страны Илияна Йотова.
"Болгария не может и не хочет оставаться равнодушной… и готовит инициативу, в рамках которой будет стремиться совместно со странами региона и всеми заинтересованными сторонами достичь соглашения и предпринять совместные действия с целью обеспечения свободы и безопасности судоходства в Черном море", - сказала она, выступая на Генассамблее ООН.
По ее словам, акватория должна стать зоной, безопасной для энергетики, торговли, туризма, в рамках которой разные нации могут мирно сосуществовать.
"Невозможность экспортировать зерно и удобрения создает реальную угрозу голода этой зимой в ряде стран этих регионов и может поставить под угрозу урожай 2027 года", - отметила она.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения длятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.
 
БизнесМировая экономикаБОЛГАРИЯЧерное мореНью-ЙоркООН
 
 
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