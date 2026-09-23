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Бразилия считает приоритетом использование рубля и реала в торговле
Бразилия считает приоритетом использование рубля и реала в торговле - 23.09.2026, ПРАЙМ
Бразилия считает приоритетом использование рубля и реала в торговле
Бразилия считает приоритетом расширение использования национальных валют - российского рубля и бразильского реала - в двусторонней торговле, при этом наибольший | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T00:24+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Бразилия считает приоритетом расширение использования национальных валют - российского рубля и бразильского реала - в двусторонней торговле, при этом наибольший потенциал видит в агропромышленном комплексе, заявил посол республики в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
"Сейчас приоритет - расширять использование национальных валют, российского рубля и бразильского реала, в отдельных торговых операциях. Это направление мы считаем наиболее реалистичным на данном этапе. До перехода к использованию единой валюты (в рамках БРИКС - ред.) или более масштабных механизмов расчетов еще предстоит пройти определенные этапы", - сказал посол "Известиям".
По оценке посла, быстрее всего на рубли и реалы получится перевести торговлю в сфере АПК. Россия остается для Бразилии крупнейшим поставщиком минеральных удобрений, обеспечивая 26% общего импорта агрохимии и 45% калийных удобрений, в то время как из Бразилии в РФ идут соя, мясо и кофе.
На сегодняшний день доля прямых расчетов в рублях и реалах составляет лишь около 10% от общего товарооборота.
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россия, рынок, бразилия, москва
РОССИЯ, Рынок, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА
Бразилия считает приоритетом использование рубля и реала в торговле
Бразилия считает приоритетом расширение использования рубля и реала в торговле
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Бразилия считает приоритетом расширение использования национальных валют - российского рубля и бразильского реала - в двусторонней торговле, при этом наибольший потенциал видит в агропромышленном комплексе, заявил посол республики в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
"Сейчас приоритет - расширять использование национальных валют, российского рубля и бразильского реала, в отдельных торговых операциях. Это направление мы считаем наиболее реалистичным на данном этапе. До перехода к использованию единой валюты (в рамках БРИКС - ред.) или более масштабных механизмов расчетов еще предстоит пройти определенные этапы", - сказал посол "Известиям".
По оценке посла, быстрее всего на рубли и реалы получится перевести торговлю в сфере АПК. Россия остается для Бразилии крупнейшим поставщиком минеральных удобрений, обеспечивая 26% общего импорта агрохимии и 45% калийных удобрений, в то время как из Бразилии в РФ идут соя, мясо и кофе.
На сегодняшний день доля прямых расчетов в рублях и реалах составляет лишь около 10% от общего товарооборота.