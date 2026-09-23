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Постпред Бразилии предупредил об угрозе создания биологического оружия
Постпред Бразилии предупредил об угрозе создания биологического оружия - 23.09.2026, ПРАЙМ
Постпред Бразилии предупредил об угрозе создания биологического оружия
Председатель Рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), постоянный представитель Бразилии на Конференции по... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:15+0300
2026-09-23T13:15+0300
2026-09-23T13:15+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Председатель Рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), постоянный представитель Бразилии на Конференции по разоружению (КР) Фредерико Мейер предупредил об угрозе создания биологического оружия с помощью искусственного интеллекта. "Недавно компания Anthropic заявила о том, что она выявила и предотвратила несколько попыток искусственного интеллекта создать биологическое оружие. Этот эпизод иллюстрирует, как соединение искусственного интеллекта и биотехнологий может снизить барьеры на пути доступа и применения биологического знания. Одновременно это подчеркивает двойной характер этих технологий", - сказал Мейер в ходе семинара по национальному выполнению КБТО. Именно поэтому, отметил Мейер, КБТО должна решать эти задачи - сохранять и поддерживать достижения научно-технических институтов, одновременно сохраняя возможности, которые бы не способствовали действиям, запрещенным Конвенцией. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей выразил беспокойство по поводу быстрого развития ИИ и призвал замедлить разработку более мощных моделей. С ним согласились владелец xAI Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман.
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технологии, общество , бразилия, xai, openai
Технологии, Общество , БРАЗИЛИЯ, xAI, OpenAI
Постпред Бразилии предупредил об угрозе создания биологического оружия
Постпред Бразилии Мейер предупредил об угрозе создания биологического оружия с помощью ИИ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Председатель Рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), постоянный представитель Бразилии на Конференции по разоружению (КР) Фредерико Мейер предупредил об угрозе создания биологического оружия с помощью искусственного интеллекта.
"Недавно компания Anthropic заявила о том, что она выявила и предотвратила несколько попыток искусственного интеллекта создать биологическое оружие. Этот эпизод иллюстрирует, как соединение искусственного интеллекта и биотехнологий может снизить барьеры на пути доступа и применения биологического знания. Одновременно это подчеркивает двойной характер этих технологий", - сказал Мейер в ходе семинара по национальному выполнению КБТО.
Именно поэтому, отметил Мейер, КБТО должна решать эти задачи - сохранять и поддерживать достижения научно-технических институтов, одновременно сохраняя возможности, которые бы не способствовали действиям, запрещенным Конвенцией.
Ранее глава Anthropic Дарио Амодей выразил беспокойство по поводу быстрого развития ИИ и призвал замедлить разработку более мощных моделей. С ним согласились владелец xAI
Илон Маск и глава OpenAI
Сэм Альтман.