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Британия выделит Филиппинам около 6,7 миллиарда долларов - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Британия выделит Филиппинам около 6,7 миллиарда долларов
Британия выделит Филиппинам около 6,7 миллиарда долларов - 23.09.2026, ПРАЙМ
Британия выделит Филиппинам около 6,7 миллиарда долларов
Великобритания выделит Филиппинам около 6,7 миллиарда долларов США на поддержку приоритетных экономических программ, включая энергетику, транспорт и социальную... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:51+0300
2026-09-23T16:51+0300
мировая экономика
финансы
филиппины
великобритания
сша
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Великобритания выделит Филиппинам около 6,7 миллиарда долларов США на поддержку приоритетных экономических программ, включая энергетику, транспорт и социальную инфраструктуру, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA). Великобритания и Филиппины официально подписали межправительственное соглашение, позволяющее экспортно-кредитному агентству Великобритании (UKEF) рассмотреть возможность поддержки экономических проектов на Филиппинах. "Соединенное Королевство предоставляет Филиппинам доступ к экспортному финансированию в размере до 419,9 миллиарда филиппинских песо (примерно 6,7 миллиарда долларов США - ред.) для поддержки их приоритетных экономических программ", - пишет PNA со ссылкой на министерство финансов Филиппин. Приоритетные экономические программы, куда может пойти британское финансирование, включают в том числе энергетику, транспорт, водоснабжение, санитарию, а также авиацию и социальную инфраструктуру.
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40
192
40
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мировая экономика, финансы, филиппины, великобритания, сша
Мировая экономика, Финансы, ФИЛИППИНЫ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
16:51 23.09.2026
 
Британия выделит Филиппинам около 6,7 миллиарда долларов

PNA: Британия выделит Филиппинам 6,7 миллиарда долларов на поддержку приоритетных программ

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Великобритания выделит Филиппинам около 6,7 миллиарда долларов США на поддержку приоритетных экономических программ, включая энергетику, транспорт и социальную инфраструктуру, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA).
Великобритания и Филиппины официально подписали межправительственное соглашение, позволяющее экспортно-кредитному агентству Великобритании (UKEF) рассмотреть возможность поддержки экономических проектов на Филиппинах.
"Соединенное Королевство предоставляет Филиппинам доступ к экспортному финансированию в размере до 419,9 миллиарда филиппинских песо (примерно 6,7 миллиарда долларов США - ред.) для поддержки их приоритетных экономических программ", - пишет PNA со ссылкой на министерство финансов Филиппин.
Приоритетные экономические программы, куда может пойти британское финансирование, включают в том числе энергетику, транспорт, водоснабжение, санитарию, а также авиацию и социальную инфраструктуру.
 
Мировая экономикаФинансыФИЛИППИНЫВЕЛИКОБРИТАНИЯСША
 
 
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