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"Буханка" переродится: УАЗ ищет новую концепцию легендарного внедорожника

"Буханка" переродится: УАЗ ищет новую концепцию легендарного внедорожника - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Буханка" переродится: УАЗ ищет новую концепцию легендарного внедорожника

Ульяновский автомобильный завод ведет мозговой штурм над проектом следующего поколения "Буханки". Об этом в интервью "Российской газете" рассказал генеральный... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T22:10+0300

2026-09-23T22:10+0300

2026-09-23T22:10+0300

бизнес

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод ведет мозговой штурм над проектом следующего поколения "Буханки". Об этом в интервью "Российской газете" рассказал генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев. По его словам, в компании рассматривают несколько концепций, и до конца года должны появиться формализованные предложения с технической концепцией и первичной инвестиционной оценкой.Первая идея — сохранить прежнюю платформу и разработать для нее совершенно новый кузов. Однако руководство сомневается в таком гибриде: ставить современный кузов на устаревшую конструкцию может оказаться не самым правильным решением. "Если мы пойдем по пути разработки штампованного кузова, это инвестиции, которые будут нелегко вернуть, и то, что современный кузов будет использоваться на старой конструкции, тоже не совсем верный подход", — отметил Сахабиев.Вторая концепция — пересмотр продукта УАЗ-3165 на платформе "Патриота" с новым кузовом. Третья — использование локализованной платформы Sollers Argo: дорастить пол, сделать боковины и собрать однообъемный автомобиль. "Это тоже одна из концепций, которую мы просчитываем. Оцениваем различные подходы", — добавил гендиректор.Сахабиев подчеркнул, что "Буханка" и "Хантер" — уникальные автомобили, которые в компании называют не машинами, а специализированными техническими средствами. "Есть регионы, где нет дорог, есть только направления. Кроме "Хантера" и "Буханки" в этом сегменте никого нет. Производство этих автомобилей будет продолжено, пока присутствует спрос. А он никуда не деется", — заявил он.Что с "Патриотом"Одна из главных премьер этого года — обновленный "Патриот" с дизельным двигателем. По словам Сахабиева, проект находится в активной фазе, сейчас проходят доводка технических решений и испытания. Отгрузка машин в дилерскую сеть запланирована на октябрь-ноябрь. Модель получит название "Патриот X" и будет доступна с бензиновым двигателем и шестиступенчатой механикой, а также с новым двухлитровым дизелем мощностью 136 л.с.Автоматическая коробка передач появится позже. "Мы активно работаем над интеграцией восьмидиапазонной автоматической коробки передач. Если говорить о "живых" автомобилях, которые выйдут в серию, буду реалистом — это 2028 год. Скорее всего, середина", — сказал гендиректор. Он пояснил, что необходимы циклы летних и зимних калибровок и другие испытания.При запуске произойдет смена комплектаций: появятся две версии, которые будут не совсем равнозначными. На новом автомобиле появится система пассивной безопасности, на первом этапе вернется противобуксовочная система, планируется интеграция девятидюймового дисплея.Качество и локализацияСахабиев признал, что о проблемах качества на УАЗе знают, поскольку автомобили часто эксплуатируются на бездорожье, где быстрее проявляются слабые места. Среди последних изменений — нанесение мастики на днище, внедрение роботизированного комплекса, более тщательная подготовка кузова перед грунтовкой и расширение зоны подготовки. Это заметно отразилось на качестве кузова перед катафорезом и нанесением защитных эмалей.По уровню локализации УАЗ занимает одну из лидирующих позиций на рынке в соответствии с балльной системой постановления правительства №719. Новые модели существенно опережают средний показатель по отрасли.Sollers S9 и СВОВ сентябре стартует производство Sollers S9 — рамного внедорожника иного уровня оснащенности. "Внедряя новые модели на площадку УАЗа, мы не только повышаем свои технологические возможности, но и продуктовые", — отметил Сахабиев. По его словам, компания сама сподвигла партнера на создание этой модели, в основу легли опыт и знания УАЗа об эксплуатации подобных машин в России.Говоря о СВО, гендиректор отметил, что конфликт дал толчок к упрощению конструкции: возврат к нормам Евро-0 по топливу, защита от РЭБ, усиление подвески, доработка защиты днища, светомаскировка. "Раньше у нас были простые сиденья для водителя, а сейчас, когда пошла реальная эксплуатация, у нас просят кресла с регулировкой", — добавил он.Сам Сахабиев ездит на "Патриоте" — это уже третий внедорожник в его практике. "Важно лично эксплуатировать автомобиль, за который отвечаешь, чтобы не по картинкам и не через рассказы от дилеров узнать машину, а в действительности почувствовать ее в эксплуатации", — заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, уаз