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Дефицит госбюджета в Нидерландах стал самым высоким с 2021 года
Дефицит госбюджета в Нидерландах стал самым высоким с 2021 года - 23.09.2026, ПРАЙМ
Дефицит госбюджета в Нидерландах стал самым высоким с 2021 года
Дефицит государственного бюджета в Нидерландах в первой половине 2026 года составил 8 миллиардов евро, став самым высоким показателем с пандемии в 2021 году,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T10:40+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Дефицит государственного бюджета в Нидерландах в первой половине 2026 года составил 8 миллиардов евро, став самым высоким показателем с пандемии в 2021 году, свидетельствуют данные Центрального бюро статистики (CBS). "В первом полугодии 2026 года дефицит государственного бюджета составил 8 миллиардов евро", - говорится в докладе бюро статистики. По его данным, в середине 2026 года объем государственного долга достиг 524 миллиардов евро, сохранившись на уровне конца 2025 года. Этот показатель составляет 43,7% валового внутреннего продукта (ВВП). "Дефицит, зафиксированный в первом полугодии 2026 года, стал самым высоким показателем для этого периода с 2021 года, когда на состояние государственных финансов повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса", - отмечает CBS. По итогам первой половины 2025 года дефицит госбюджета в Нидерландах составлял почти 5 миллиардов евро. В годовом исчислении - за период с третьего квартала 2025 года по второй квартал 2026 года включительно - дефицит государственного бюджета составил 1,9% ВВП.
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мировая экономика, нидерланды, cbs
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, CBS
Дефицит госбюджета в Нидерландах стал самым высоким с 2021 года
CBS: дефицит госбюджета Нидерландов в первой половине 2026 года составил 8 миллиардов евро
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Дефицит государственного бюджета в Нидерландах в первой половине 2026 года составил 8 миллиардов евро, став самым высоким показателем с пандемии в 2021 году, свидетельствуют данные Центрального бюро статистики (CBS).
"В первом полугодии 2026 года дефицит государственного бюджета составил 8 миллиардов евро", - говорится в докладе бюро статистики.
По его данным, в середине 2026 года объем государственного долга достиг 524 миллиардов евро, сохранившись на уровне конца 2025 года. Этот показатель составляет 43,7% валового внутреннего продукта (ВВП).
"Дефицит, зафиксированный в первом полугодии 2026 года, стал самым высоким показателем для этого периода с 2021 года, когда на состояние государственных финансов повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса", - отмечает CBS
.
По итогам первой половины 2025 года дефицит госбюджета в Нидерландах
составлял почти 5 миллиардов евро. В годовом исчислении - за период с третьего квартала 2025 года по второй квартал 2026 года включительно - дефицит государственного бюджета составил 1,9% ВВП.