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Дефицит бюджета России за I полугодие составил 5,85 трлн рублей

Дефицит бюджета России за I полугодие составил 5,85 трлн рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета России за I полугодие составил 5,85 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июнь 2026 года составил 5,85 триллиона рублей при утвержденном дефиците 3,786 триллиона рублей на конец 2026 года,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T00:20+0300

2026-09-23T00:20+0300

2026-09-23T00:20+0300

финансы

счетная палата

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банк россии

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июнь 2026 года составил 5,85 триллиона рублей при утвержденном дефиците 3,786 триллиона рублей на конец 2026 года, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2026 года. "Дефицит федерального бюджета, сложившийся в отчетном периоде, соответствует показателю кассового плана на 1 июля 2026 года за первое полугодие (-) 5 847,9 млрд рублей и составляет 95,5% годового показателя кассового плана за 2026 год (-) 6 122,9 млрд рублей", - говорится в докладе. Расходы бюджета за этот период составили 24,4 триллиона рублей. Общий объем доходов федерального бюджета за указанный период составил 18,5 триллиона рублей, из которых нефтегазовые - 3,5 триллиона рублей, а ненефтегазовые - 15 триллионов рублей, указывается в докладе. "На поступление доходов оказали влияние макроэкономические условия, изменения законодательства и нормативных правовых актов правительства РФ, в том числе в части увеличения ставок налогов и введения новых видов госпошлины, а также перевод налога на игорный бизнес из региональных в федеральные налоги с одновременным изменением подхода к налогообложению букмекерских контор и тотализаторов", - поясняет Счетная палата. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте снизился с начала 2026 года на 311 миллиардов рублей и по состоянию на 1 июля составил 13,1 триллиона рублей, отмечается в докладе. "Объем ликвидных активов ФНБ (средства, размещенные на счетах в Банке России) сократился на 473,3 млрд рублей и составил 3,6 трлн рублей", - отметили в ведомстве. Государственный долг РФ в первом полугодии 2026 года вырос на 6,8%, до 37,5 триллиона рублей. Расходы на его обслуживание составили 1,8 триллиона рублей (45,3% показателя сводной бюджетной росписи), отмечает Счетная палата. Расходы на осуществление капитальных вложений (в рамках реестра объектов капитального строительства) составили 351,4 миллиарда рублей. В частности, из 294 объектов капстроительства, предусмотренных к вводу в 2026 году, введено 13 объектов. При этом по 251 объекту отмечаются риски неисполнения расходов в полном объеме, а по 41 объекту, подлежащему вводу в эксплуатацию в 2026 году, отмечаются риски неввода в эксплуатацию в установленный срок. "По данным Электронного бюджета, в реестре объектов капитального строительства на 2026-2030 гг. по состоянию на 30 июня 2026 года числится 256 объектов, подлежащих вводу. Из них 21 объект был введен в эксплуатацию в предыдущие годы (2025, 2024 и ранее) и включен в реестр для завершения расчетов. Таким образом, фактическое количество объектов, подлежащих вводу в 2026 году, составляет 235", - отметили в свою очередь в Минстрое, комментарий прилагается в материалах Счетной палаты. В Минстрое также подчеркнули, что у министерства находится на отдельном контроле вопрос по мониторингу объектов с рисками неисполнения расходов и неввода в эксплуатацию. Кроме того, уделяется особое внимание в этой работе конструктивному диалогу со Счетной палатой и проработке поступающих предложений и комментариев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, счетная палата, фнб, банк россии