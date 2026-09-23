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Добыча угля в России вырастет на 49% к 2050 году

Добыча угля в России вырастет на 49% к 2050 году - 23.09.2026, ПРАЙМ

Добыча угля в России вырастет на 49% к 2050 году

Добыча угля в России вырастет на 49% к 2050 году от уровня 2024 года, до 662 миллионов тонн, следует из целевого сценария программы развития угольной... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:00+0300

2026-09-23T11:00+0300

2026-09-23T11:00+0300

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Добыча угля в России вырастет на 49% к 2050 году от уровня 2024 года, до 662 миллионов тонн, следует из целевого сценария программы развития угольной промышленности страны. Согласно материалам, в 2024 году этот показатель составил 443 миллион тонн. В 2030 году ожидается, что добыча должна составить 530,1 миллиона тонн, а к 2036 году - вырасти до 595,2 миллиона тонн. В 2050 году этот показатель достигнет 662 миллионов тонн, то есть будет на 49% выше, чем в 2024 году. Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности России. Документ определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры их достижения, а также направления государственной политики в этой сфере.

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