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Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с лета 2007 года

Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с лета 2007 года - 23.09.2026, ПРАЙМ

Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с лета 2007 года

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с лета 2007 года, свидетельствуют данные торгов. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:21+0300

2026-09-23T20:21+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с лета 2007 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 19.59 мск росла до 5,105% с уровня прошлого закрытия в 4,948%. Максимально показатель в ходе торгов среды поднимался до 5,107%, что является самым высоким значением с 13 июля 2007 года, когда доходность достигала 5,13%.

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