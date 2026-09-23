https://1prime.ru/20260923/dohodnost-873613899.html
Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с лета 2007 года
Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с лета 2007 года - 23.09.2026, ПРАЙМ
Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с лета 2007 года
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с лета 2007 года, свидетельствуют данные торгов. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:21+0300
2026-09-23T20:21+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с лета 2007 года, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 19.59 мск росла до 5,105% с уровня прошлого закрытия в 4,948%.
Максимально показатель в ходе торгов среды поднимался до 5,107%, что является самым высоким значением с 13 июля 2007 года, когда доходность достигала 5,13%.
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рынок, сша
Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с лета 2007 года
Доходность десятилетних гособлигаций США достигла самого высокого уровня с лета 2007 года
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с лета 2007 года, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 19.59 мск росла до 5,105% с уровня прошлого закрытия в 4,948%.
Максимально показатель в ходе торгов среды поднимался до 5,107%, что является самым высоким значением с 13 июля 2007 года, когда доходность достигала 5,13%.