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Мировой долг в I полугодии достиг рекордного уровня в $365 триллионов - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Мировой долг в I полугодии достиг рекордного уровня в $365 триллионов
Мировой долг в I полугодии достиг рекордного уровня в $365 триллионов - 23.09.2026, ПРАЙМ
Мировой долг в I полугодии достиг рекордного уровня в $365 триллионов
Совокупный объем мирового долга в первом полугодии достиг нового рекордного уровня в 365 триллионов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:23+0300
2026-09-23T19:23+0300
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Совокупный объем мирового долга в первом полугодии достиг нового рекордного уровня в 365 триллионов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF). "Общий объем мирового долга в первом полугодии 2026 года превысил рекордный уровень 365 триллионов долларов, увеличившись более чем на 10 триллионов", - пишет агентство. Как указывает Рейтер, большая часть общего долга приходится на развивающиеся страны - показатель в годовом выражении вырос на 6,5 триллионов долларов и превысил 110 триллионов. Наибольший уровень долга среди развивающихся стран был зафиксирован у Китая, добавляет агентство.
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мировая экономика, китай
Мировая экономика, КИТАЙ
19:23 23.09.2026
 
Мировой долг в I полугодии достиг рекордного уровня в $365 триллионов

IIF: объем мирового долга в первом полугодии достиг рекордного уровня в $365 триллионов

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Совокупный объем мирового долга в первом полугодии достиг нового рекордного уровня в 365 триллионов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF).
"Общий объем мирового долга в первом полугодии 2026 года превысил рекордный уровень 365 триллионов долларов, увеличившись более чем на 10 триллионов", - пишет агентство.
Как указывает Рейтер, большая часть общего долга приходится на развивающиеся страны - показатель в годовом выражении вырос на 6,5 триллионов долларов и превысил 110 триллионов.
Наибольший уровень долга среди развивающихся стран был зафиксирован у Китая, добавляет агентство.
 
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