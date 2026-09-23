https://1prime.ru/20260923/dolg-873612718.html

Мировой долг в I полугодии достиг рекордного уровня в $365 триллионов

Мировой долг в I полугодии достиг рекордного уровня в $365 триллионов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Мировой долг в I полугодии достиг рекордного уровня в $365 триллионов

Совокупный объем мирового долга в первом полугодии достиг нового рекордного уровня в 365 триллионов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:23+0300

2026-09-23T19:23+0300

2026-09-23T19:23+0300

мировая экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873612718.jpg?1790180629

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Совокупный объем мирового долга в первом полугодии достиг нового рекордного уровня в 365 триллионов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF). "Общий объем мирового долга в первом полугодии 2026 года превысил рекордный уровень 365 триллионов долларов, увеличившись более чем на 10 триллионов", - пишет агентство. Как указывает Рейтер, большая часть общего долга приходится на развивающиеся страны - показатель в годовом выражении вырос на 6,5 триллионов долларов и превысил 110 триллионов. Наибольший уровень долга среди развивающихся стран был зафиксирован у Китая, добавляет агентство.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай