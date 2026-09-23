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Air France продлила приостановку рейсов в Дубай до 13 октября

Air France продлила приостановку рейсов в Дубай до 13 октября - 23.09.2026, ПРАЙМ

Air France продлила приостановку рейсов в Дубай до 13 октября

Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Дубай до 13 октября на фоне ситуации с безопасностью на Ближнем... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T22:37+0300

2026-09-23T22:37+0300

2026-09-23T22:37+0300

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дубай

ближний восток

эр-рияд

air france

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ПАРИЖ, 23 сен - ПРАЙМ. Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Дубай до 13 октября на фоне ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, следует из сообщения перевозчика. "В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… Рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 13 октября 2026 года включительно", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Как отмечается, рейсы в и из Эр-Рияда приостанавливаются до 28 сентября. При этом авиакомпания планирует возобновить рейсы в Бейрут и из него 26 сентября. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

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бизнес, дубай, ближний восток, эр-рияд, air france