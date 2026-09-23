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В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий

В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий

Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий в производство, сообщает... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:47+0300

2026-09-23T11:47+0300

2026-09-23T11:47+0300

мировая экономика

промышленность

душанбе

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий в производство, сообщает государственное информационное агентство Ховар. Отмечается, что в рамках форума участники обсудят практические механизмы интеграции таджикских предприятий в международные цепочки создания добавленной стоимости, внедрения устойчивых производственных стандартов, расширения экспортных возможностей и реализации совместных инвестиционных инициатив. "Среди приглашенных участников - официальные делегации из более чем 40 государств, представители международных финансовых институтов, производители современного текстильного оборудования, международные организации, отраслевые эксперты, инвесторы, отечественные предприятия и научно-образовательные учреждения. Участники мероприятия обсудят вопросы цифровизации, автоматизации и применения искусственного интеллекта в текстильной промышленности", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам форума будут подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве между странами. Международный текстильный форум "Таджикистан-2026" проводится в стране во второй раз. Первый форум состоялся в 2025 году.

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мировая экономика, промышленность, душанбе