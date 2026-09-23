Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/dushanbe-873587302.html
В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий
В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий
Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий в производство, сообщает... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:47+0300
2026-09-23T11:47+0300
мировая экономика
промышленность
душанбе
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873587302.jpg?1790153269
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий в производство, сообщает государственное информационное агентство Ховар. Отмечается, что в рамках форума участники обсудят практические механизмы интеграции таджикских предприятий в международные цепочки создания добавленной стоимости, внедрения устойчивых производственных стандартов, расширения экспортных возможностей и реализации совместных инвестиционных инициатив. "Среди приглашенных участников - официальные делегации из более чем 40 государств, представители международных финансовых институтов, производители современного текстильного оборудования, международные организации, отраслевые эксперты, инвесторы, отечественные предприятия и научно-образовательные учреждения. Участники мероприятия обсудят вопросы цифровизации, автоматизации и применения искусственного интеллекта в текстильной промышленности", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам форума будут подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве между странами. Международный текстильный форум "Таджикистан-2026" проводится в стране во второй раз. Первый форум состоялся в 2025 году.
душанбе
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, промышленность, душанбе
Мировая экономика, Промышленность, Душанбе
11:47 23.09.2026
 
В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий

Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий в производство, сообщает государственное информационное агентство Ховар.
Отмечается, что в рамках форума участники обсудят практические механизмы интеграции таджикских предприятий в международные цепочки создания добавленной стоимости, внедрения устойчивых производственных стандартов, расширения экспортных возможностей и реализации совместных инвестиционных инициатив.
"Среди приглашенных участников - официальные делегации из более чем 40 государств, представители международных финансовых институтов, производители современного текстильного оборудования, международные организации, отраслевые эксперты, инвесторы, отечественные предприятия и научно-образовательные учреждения. Участники мероприятия обсудят вопросы цифровизации, автоматизации и применения искусственного интеллекта в текстильной промышленности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам форума будут подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве между странами.
Международный текстильный форум "Таджикистан-2026" проводится в стране во второй раз. Первый форум состоялся в 2025 году.
 
Мировая экономикаПромышленностьДушанбе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала