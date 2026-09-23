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В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий
В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий
Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий в производство, сообщает... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:47+0300
2026-09-23T11:47+0300
2026-09-23T11:47+0300
мировая экономика
промышленность
душанбе
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий в производство, сообщает государственное информационное агентство Ховар.
Отмечается, что в рамках форума участники обсудят практические механизмы интеграции таджикских предприятий в международные цепочки создания добавленной стоимости, внедрения устойчивых производственных стандартов, расширения экспортных возможностей и реализации совместных инвестиционных инициатив.
"Среди приглашенных участников - официальные делегации из более чем 40 государств, представители международных финансовых институтов, производители современного текстильного оборудования, международные организации, отраслевые эксперты, инвесторы, отечественные предприятия и научно-образовательные учреждения. Участники мероприятия обсудят вопросы цифровизации, автоматизации и применения искусственного интеллекта в текстильной промышленности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам форума будут подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве между странами.
Международный текстильный форум "Таджикистан-2026" проводится в стране во второй раз. Первый форум состоялся в 2025 году.
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мировая экономика, промышленность, душанбе
Мировая экономика, Промышленность, Душанбе
В Душанбе на текстильном форуме обсудили внедрение инновационных технологий
Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Представители 40 государств собрались в Душанбе на международном текстильном форуме, чтобы обсудить внедрение инновационных технологий в производство, сообщает государственное информационное агентство Ховар.
Отмечается, что в рамках форума участники обсудят практические механизмы интеграции таджикских предприятий в международные цепочки создания добавленной стоимости, внедрения устойчивых производственных стандартов, расширения экспортных возможностей и реализации совместных инвестиционных инициатив.
"Среди приглашенных участников - официальные делегации из более чем 40 государств, представители международных финансовых институтов, производители современного текстильного оборудования, международные организации, отраслевые эксперты, инвесторы, отечественные предприятия и научно-образовательные учреждения. Участники мероприятия обсудят вопросы цифровизации, автоматизации и применения искусственного интеллекта в текстильной промышленности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам форума будут подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве между странами.
Международный текстильный форум "Таджикистан-2026" проводится в стране во второй раз. Первый форум состоялся в 2025 году.