https://1prime.ru/20260923/dushanbe-873600793.html

Страны СНГ обсудили в Душанбе развитие туристических маршрутов

Страны СНГ обсудили в Душанбе развитие туристических маршрутов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Страны СНГ обсудили в Душанбе развитие туристических маршрутов

Развитие туристических маршрутов, обмен опытом и привлечение инвестиций в туристическую отрасль обсудили в Душанбе страны СНГ на заседании Совета по туризму,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:12+0300

2026-09-23T16:12+0300

2026-09-23T16:20+0300

бизнес

туризм

душанбе

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873600793.jpg?1790169616

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Развитие туристических маршрутов, обмен опытом и привлечение инвестиций в туристическую отрасль обсудили в Душанбе страны СНГ на заседании Совета по туризму, сообщает таджикское государственное агентство Ховар. Отмечается, что участники обсудили ход реализации "Стратегии развития сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере туризма на 2021-2030 годы", направленной на укрепление сотрудничества между странами, обмен опытом, развитие туристической инфраструктуры, повышение качества услуг, подготовку кадров и совместное продвижение туристического потенциала государств - участников СНГ. "Участники обсудили расширение сотрудничества в сфере туризма, развитие совместных туристических маршрутов и продуктов, обмен опытом, привлечение инвестиций, цифровизацию отрасли и продвижение туристического потенциала государств региона", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что также была рассмотрена возможность создания совместных маршрутов на основе исторического и культурного наследия стран СНГ. Совет по туризму государств - участников СНГ был учрежден в 1994 году. Его цель - содействие развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма.

душанбе

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, душанбе, снг