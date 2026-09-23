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Страны СНГ обсудили в Душанбе развитие туристических маршрутов - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Страны СНГ обсудили в Душанбе развитие туристических маршрутов
Страны СНГ обсудили в Душанбе развитие туристических маршрутов - 23.09.2026, ПРАЙМ
Страны СНГ обсудили в Душанбе развитие туристических маршрутов
Развитие туристических маршрутов, обмен опытом и привлечение инвестиций в туристическую отрасль обсудили в Душанбе страны СНГ на заседании Совета по туризму,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:12+0300
2026-09-23T16:20+0300
бизнес
туризм
душанбе
снг
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Развитие туристических маршрутов, обмен опытом и привлечение инвестиций в туристическую отрасль обсудили в Душанбе страны СНГ на заседании Совета по туризму, сообщает таджикское государственное агентство Ховар. Отмечается, что участники обсудили ход реализации "Стратегии развития сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере туризма на 2021-2030 годы", направленной на укрепление сотрудничества между странами, обмен опытом, развитие туристической инфраструктуры, повышение качества услуг, подготовку кадров и совместное продвижение туристического потенциала государств - участников СНГ. "Участники обсудили расширение сотрудничества в сфере туризма, развитие совместных туристических маршрутов и продуктов, обмен опытом, привлечение инвестиций, цифровизацию отрасли и продвижение туристического потенциала государств региона", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что также была рассмотрена возможность создания совместных маршрутов на основе исторического и культурного наследия стран СНГ. Совет по туризму государств - участников СНГ был учрежден в 1994 году. Его цель - содействие развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма.
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бизнес, туризм, душанбе, снг
Бизнес, Туризм, Душанбе, СНГ
16:12 23.09.2026 (обновлено: 16:20 23.09.2026)
 
Страны СНГ обсудили в Душанбе развитие туристических маршрутов

В Душанбе страны СНГ обсудили развитие туристических маршрутов и привлечение инвестиций

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Развитие туристических маршрутов, обмен опытом и привлечение инвестиций в туристическую отрасль обсудили в Душанбе страны СНГ на заседании Совета по туризму, сообщает таджикское государственное агентство Ховар.
Отмечается, что участники обсудили ход реализации "Стратегии развития сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере туризма на 2021-2030 годы", направленной на укрепление сотрудничества между странами, обмен опытом, развитие туристической инфраструктуры, повышение качества услуг, подготовку кадров и совместное продвижение туристического потенциала государств - участников СНГ.
"Участники обсудили расширение сотрудничества в сфере туризма, развитие совместных туристических маршрутов и продуктов, обмен опытом, привлечение инвестиций, цифровизацию отрасли и продвижение туристического потенциала государств региона", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что также была рассмотрена возможность создания совместных маршрутов на основе исторического и культурного наследия стран СНГ.
Совет по туризму государств - участников СНГ был учрежден в 1994 году. Его цель - содействие развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма.
 
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