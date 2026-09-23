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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли - 23.09.2026, ПРАЙМ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в среду вечером, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T22:01+0300
2026-09-23T22:01+0300
2026-09-23T22:01+0300
бизнес
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в среду вечером, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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бизнес, россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в среду вечером, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.