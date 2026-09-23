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"Лемана Про" возглавил бывший председатель совета директора Газтрансбанка

"Лемана Про" возглавил бывший председатель совета директора Газтрансбанка - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Лемана Про" возглавил бывший председатель совета директора Газтрансбанка

Новым гендиректором ООО "Ле Монлид", основного юрлица бывшего российского подразделения французской торговой сети Leroy Merlin, работающего сейчас под брендом... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:00+0300

2026-09-23T13:00+0300

2026-09-23T13:10+0300

бизнес

финансы

оаэ

владимир путин

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новым гендиректором ООО "Ле Монлид", основного юрлица бывшего российского подразделения французской торговой сети Leroy Merlin, работающего сейчас под брендом "Лемана Про", стал бывший председатель совета директора Газтрансбанка Денис Исаев, следует из данных ЕГРЮЛ. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент" 100% долей в ООО "Ле Монлид" (до 2024 года - ООО "Леруа Мерлен Восток"). Как указывается в ЕГРЮЛ, смена гендиректора произошла 22 сентября. С сентября 2019 года компанию возглавлял Лоран Дефассье. Leroy Merlin - французская сеть гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Владеющая ею группа Adeo в 2022 году решила прекратить финансирование российского подразделения. В конце 2023 года владельцем 99,993% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало зарегистрированное в ОАЭ Scenari Holding LP. Adeo напрямую контролировала в компании 0,007%. В 2024 году компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия сети на "Лемана Про".

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бизнес, финансы, оаэ, владимир путин, leroy merlin