Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лемана Про" возглавил бывший председатель совета директора Газтрансбанка - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/eks-glava-873590326.html
"Лемана Про" возглавил бывший председатель совета директора Газтрансбанка
"Лемана Про" возглавил бывший председатель совета директора Газтрансбанка - 23.09.2026, ПРАЙМ
"Лемана Про" возглавил бывший председатель совета директора Газтрансбанка
Новым гендиректором ООО "Ле Монлид", основного юрлица бывшего российского подразделения французской торговой сети Leroy Merlin, работающего сейчас под брендом... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:00+0300
2026-09-23T13:10+0300
бизнес
финансы
оаэ
владимир путин
leroy merlin
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873590326.jpg?1790158202
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новым гендиректором ООО "Ле Монлид", основного юрлица бывшего российского подразделения французской торговой сети Leroy Merlin, работающего сейчас под брендом "Лемана Про", стал бывший председатель совета директора Газтрансбанка Денис Исаев, следует из данных ЕГРЮЛ. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент" 100% долей в ООО "Ле Монлид" (до 2024 года - ООО "Леруа Мерлен Восток"). Как указывается в ЕГРЮЛ, смена гендиректора произошла 22 сентября. С сентября 2019 года компанию возглавлял Лоран Дефассье. Leroy Merlin - французская сеть гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Владеющая ею группа Adeo в 2022 году решила прекратить финансирование российского подразделения. В конце 2023 года владельцем 99,993% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало зарегистрированное в ОАЭ Scenari Holding LP. Adeo напрямую контролировала в компании 0,007%. В 2024 году компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия сети на "Лемана Про".
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, оаэ, владимир путин, leroy merlin
Бизнес, Финансы, ОАЭ, Владимир Путин, Leroy Merlin
13:00 23.09.2026 (обновлено: 13:10 23.09.2026)
 
"Лемана Про" возглавил бывший председатель совета директора Газтрансбанка

Экс-глава совета директоров Газтрансбанка Исаев возглавил "Лемана Про"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новым гендиректором ООО "Ле Монлид", основного юрлица бывшего российского подразделения французской торговой сети Leroy Merlin, работающего сейчас под брендом "Лемана Про", стал бывший председатель совета директора Газтрансбанка Денис Исаев, следует из данных ЕГРЮЛ.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент" 100% долей в ООО "Ле Монлид" (до 2024 года - ООО "Леруа Мерлен Восток").
Как указывается в ЕГРЮЛ, смена гендиректора произошла 22 сентября. С сентября 2019 года компанию возглавлял Лоран Дефассье.
Leroy Merlin - французская сеть гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Владеющая ею группа Adeo в 2022 году решила прекратить финансирование российского подразделения. В конце 2023 года владельцем 99,993% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало зарегистрированное в ОАЭ Scenari Holding LP. Adeo напрямую контролировала в компании 0,007%. В 2024 году компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия сети на "Лемана Про".
 
БизнесФинансыОАЭВладимир ПутинLeroy Merlin
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала