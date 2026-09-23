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Главой российских структур FM Logistic стал экс-совладелец "Сити Медиа" - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Главой российских структур FM Logistic стал экс-совладелец "Сити Медиа"
Главой российских структур FM Logistic стал экс-совладелец "Сити Медиа" - 23.09.2026, ПРАЙМ
Главой российских структур FM Logistic стал экс-совладелец "Сити Медиа"
Новым гендиректором российского подразделения французской логистической компании FM Logistic стал бывший совладелец "Сити Медиа" Евгений Ненашев, следует из... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:13+0300
2026-09-23T14:17+0300
бизнес
россия
владимир путин
auchan
ашан
nestle
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новым гендиректором российского подразделения французской логистической компании FM Logistic стал бывший совладелец "Сити Медиа" Евгений Ненашев, следует из выписок ЕГРЮЛ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, согласно выпискам, с 22 сентября Ненашев стал главой российского подразделения зарубежной FM Logistic - АО "ФМ Ложистик Восток". Компания управляет также двумя организациями - АО "ФМ Ложистик Рус" и АО "ФМ Ложистик Кастомс". Помимо этого, Ненашев возглавил строительное подразделение FM Logistic ООО "Энжэ Строй". Ненашев сменил Олега Альхамова, возглавлявшего российское подразделение FM Logistic с 2021 года. Согласно данным СПАРК, Ненашев является совладельцем фонда "Лига помощи зависимым "Второй шанс". Ранее был совладельцем "Сити Медиа" и "Сити Интертеймент Групп". Президент России Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
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бизнес, россия, владимир путин, auchan, ашан, nestle
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Auchan, Ашан, Nestle
14:13 23.09.2026 (обновлено: 14:17 23.09.2026)
 
Главой российских структур FM Logistic стал экс-совладелец "Сити Медиа"

Экс-совладелец "Сити Медиа" Ненашев возглавил российское подразделение FM Logistic

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новым гендиректором российского подразделения французской логистической компании FM Logistic стал бывший совладелец "Сити Медиа" Евгений Ненашев, следует из выписок ЕГРЮЛ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно выпискам, с 22 сентября Ненашев стал главой российского подразделения зарубежной FM Logistic - АО "ФМ Ложистик Восток". Компания управляет также двумя организациями - АО "ФМ Ложистик Рус" и АО "ФМ Ложистик Кастомс". Помимо этого, Ненашев возглавил строительное подразделение FM Logistic ООО "Энжэ Строй".
Ненашев сменил Олега Альхамова, возглавлявшего российское подразделение FM Logistic с 2021 года.
Согласно данным СПАРК, Ненашев является совладельцем фонда "Лига помощи зависимым "Второй шанс". Ранее был совладельцем "Сити Медиа" и "Сити Интертеймент Групп".
Президент России Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про").
Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинAuchanАшанNestle
 
 
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