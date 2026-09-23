https://1prime.ru/20260923/ekspert-873575077.html

Эксперт рассказал, как вернуть украденные мошенниками деньги

Эксперт рассказал, как вернуть украденные мошенниками деньги - 23.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вернуть украденные мошенниками деньги

Банк обязан вернуть украденные мошенниками деньги при условии, если он проигнорировал признаки подозрительной операции, не уведомил об этом своего клиента и не... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T01:48+0300

2026-09-23T01:48+0300

2026-09-23T01:48+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк обязан вернуть украденные мошенниками деньги при условии, если он проигнорировал признаки подозрительной операции, не уведомил об этом своего клиента и не приостановил такой платеж, рассказал РИА Новости федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин. "Деньги должны быть возвращены банком при условии, если он проигнорировал признаки мошеннической операции, не направил клиенту уведомление о подозрительной операции и не приостановил платеж на два дня", - сообщил он. Банк России устанавливает критерии подозрительных операций, среди них - нахождение реквизитов счета получателя или сведений об устройстве переводящего в базе данных регулятора, нетипичная для клиента операция, смена номера телефона в онлайн-банке за 48 часов до крупного перевода. "В настоящее время закон обязывает банки компенсировать похищенные средства только при условии, что клиент своевременно уведомил кредитную организацию. Чем дольше клиент будет оттягивать сообщение о хищении средств, тем выше вероятность, что банк докажет вашу неосторожность и снимет с себя ответственность", - уточнил эксперт. По его словам, иллюзия автоматической компенсации опасна: если клиент собственноручно подтвердил перевод под влиянием социальной инженерии, банк по закону не обязан возмещать ущерб.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки