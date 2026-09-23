Банк России хочет ранжировать экспертов по вложению денег

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России предложил ввести специальный статус и реестр для финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях и дают советы по формированию портфелей. Идея логичная и своевременная.Финансовый рынок не может строиться по принципу "у кого больше подписчиков — тот и эксперт". Сегодня человек за 30 секунд может получить в любом мессенджере рекомендацию, куда вложить деньги. Но цена такой рекомендации измеряется не стоимостью подписки, а потерей накоплений.Если человек публично влияет на решения десятков и сотен тысяч людей, клиент должен понимать, кто перед ним. Какой у него опыт? Откуда берется его доход? Есть ли у него финансовый интерес в продвигаемом продукте? Ответы на эти вопросы — база для доверия.Однако не стоит переоценивать сам реестр. Записать человека в список — еще не значит сделать его профессионалом. У него может быть сотни тысяч подписчиков и при этом отсутствовать практический опыт работы с реальными финансовыми рисками клиента. Профессиональный финансовый консультант работает в другой системе координат: конкретные деньги, налоги, документы, структура активов и ответственность за последствия решений.Отдельный вопрос — доходность. Фраза "заработали 30% годовых" без информации о риске, комиссиях и налогах мало что говорит клиенту. На финансовом рынке нельзя продавать только доходность — нужно показывать и цену, которую клиент платит за этот результат.Тем не менее для рынка финансового консалтинга новый механизм может стать важным профессиональным фильтром. Конкуренция постепенно может сместиться от количества подписчиков к квалификации, подтверждённому опыту и прозрачности конфликта интересов.Главный критерий эффективности простой: клиент должен за несколько минут понять, кто перед ним, на чем основана его рекомендация и какую финансовую заинтересованность имеет консультант. Если механизм даст такую прозрачность — он действительно будет работать на защиту клиента. Если всё сведётся к формальному реестру, рынок получит еще один список, но не дополнительную гарантию качества.Клиенту нужен не человек с миллионной аудиторией. Ему нужен специалист, который понимает цену своей рекомендации, потому что за ней стоят реальные деньги людей.Автор: Марина Куликова, руководитель компании "Правильные решения" ("Глобал Финанс"), эксперт МГО "ОПОРА РОССИИ"
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России предложил ввести специальный статус и реестр для финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях и дают советы по формированию портфелей. Идея логичная и своевременная.
Финансовый рынок не может строиться по принципу "у кого больше подписчиков — тот и эксперт". Сегодня человек за 30 секунд может получить в любом мессенджере рекомендацию, куда вложить деньги. Но цена такой рекомендации измеряется не стоимостью подписки, а потерей накоплений.
Если человек публично влияет на решения десятков и сотен тысяч людей, клиент должен понимать, кто перед ним. Какой у него опыт? Откуда берется его доход? Есть ли у него финансовый интерес в продвигаемом продукте? Ответы на эти вопросы — база для доверия.
Однако не стоит переоценивать сам реестр. Записать человека в список — еще не значит сделать его профессионалом. У него может быть сотни тысяч подписчиков и при этом отсутствовать практический опыт работы с реальными финансовыми рисками клиента. Профессиональный финансовый консультант работает в другой системе координат: конкретные деньги, налоги, документы, структура активов и ответственность за последствия решений.
Отдельный вопрос — доходность. Фраза "заработали 30% годовых" без информации о риске, комиссиях и налогах мало что говорит клиенту. На финансовом рынке нельзя продавать только доходность — нужно показывать и цену, которую клиент платит за этот результат.
Тем не менее для рынка финансового консалтинга новый механизм может стать важным профессиональным фильтром. Конкуренция постепенно может сместиться от количества подписчиков к квалификации, подтверждённому опыту и прозрачности конфликта интересов.
Главный критерий эффективности простой: клиент должен за несколько минут понять, кто перед ним, на чем основана его рекомендация и какую финансовую заинтересованность имеет консультант. Если механизм даст такую прозрачность — он действительно будет работать на защиту клиента. Если всё сведётся к формальному реестру, рынок получит еще один список, но не дополнительную гарантию качества.
Клиенту нужен не человек с миллионной аудиторией. Ему нужен специалист, который понимает цену своей рекомендации, потому что за ней стоят реальные деньги людей.
Автор: Марина Куликова, руководитель компании "Правильные решения" ("Глобал Финанс"), эксперт МГО "ОПОРА РОССИИ"
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