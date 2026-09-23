https://1prime.ru/20260923/eksperty-873528251.html

Банк России хочет ранжировать экспертов по вложению денег

Банк России хочет ранжировать экспертов по вложению денег - 23.09.2026, ПРАЙМ

Банк России хочет ранжировать экспертов по вложению денег

Банк России предложил ввести специальный статус и реестр для финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T06:06+0300

2026-09-23T06:06+0300

2026-09-23T06:06+0300

финансы

банк россии

надзор

мнения аналитиков

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России предложил ввести специальный статус и реестр для финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях и дают советы по формированию портфелей. Идея логичная и своевременная.Финансовый рынок не может строиться по принципу "у кого больше подписчиков — тот и эксперт". Сегодня человек за 30 секунд может получить в любом мессенджере рекомендацию, куда вложить деньги. Но цена такой рекомендации измеряется не стоимостью подписки, а потерей накоплений.Если человек публично влияет на решения десятков и сотен тысяч людей, клиент должен понимать, кто перед ним. Какой у него опыт? Откуда берется его доход? Есть ли у него финансовый интерес в продвигаемом продукте? Ответы на эти вопросы — база для доверия.Однако не стоит переоценивать сам реестр. Записать человека в список — еще не значит сделать его профессионалом. У него может быть сотни тысяч подписчиков и при этом отсутствовать практический опыт работы с реальными финансовыми рисками клиента. Профессиональный финансовый консультант работает в другой системе координат: конкретные деньги, налоги, документы, структура активов и ответственность за последствия решений.Отдельный вопрос — доходность. Фраза "заработали 30% годовых" без информации о риске, комиссиях и налогах мало что говорит клиенту. На финансовом рынке нельзя продавать только доходность — нужно показывать и цену, которую клиент платит за этот результат.Тем не менее для рынка финансового консалтинга новый механизм может стать важным профессиональным фильтром. Конкуренция постепенно может сместиться от количества подписчиков к квалификации, подтверждённому опыту и прозрачности конфликта интересов.Главный критерий эффективности простой: клиент должен за несколько минут понять, кто перед ним, на чем основана его рекомендация и какую финансовую заинтересованность имеет консультант. Если механизм даст такую прозрачность — он действительно будет работать на защиту клиента. Если всё сведётся к формальному реестру, рынок получит еще один список, но не дополнительную гарантию качества.Клиенту нужен не человек с миллионной аудиторией. Ему нужен специалист, который понимает цену своей рекомендации, потому что за ней стоят реальные деньги людей.Автор: Марина Куликова, руководитель компании "Правильные решения" ("Глобал Финанс"), эксперт МГО "ОПОРА РОССИИ"

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Марина Куликова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873499741_0:0:896:897_100x100_80_0_0_b65cdda8bd235c2b3f5a0de7958ec66b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Марина Куликова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873499741_0:0:896:897_100x100_80_0_0_b65cdda8bd235c2b3f5a0de7958ec66b.jpg

финансы, банк россии, надзор, мнения аналитиков