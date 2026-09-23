Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России хочет ранжировать экспертов по вложению денег - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/eksperty-873528251.html
Банк России хочет ранжировать экспертов по вложению денег
Банк России хочет ранжировать экспертов по вложению денег - 23.09.2026, ПРАЙМ
Банк России хочет ранжировать экспертов по вложению денег
Банк России предложил ввести специальный статус и реестр для финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T06:06+0300
2026-09-23T06:06+0300
финансы
банк россии
надзор
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873528251.jpg?1790132761
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России предложил ввести специальный статус и реестр для финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях и дают советы по формированию портфелей. Идея логичная и своевременная.Финансовый рынок не может строиться по принципу "у кого больше подписчиков — тот и эксперт". Сегодня человек за 30 секунд может получить в любом мессенджере рекомендацию, куда вложить деньги. Но цена такой рекомендации измеряется не стоимостью подписки, а потерей накоплений.Если человек публично влияет на решения десятков и сотен тысяч людей, клиент должен понимать, кто перед ним. Какой у него опыт? Откуда берется его доход? Есть ли у него финансовый интерес в продвигаемом продукте? Ответы на эти вопросы — база для доверия.Однако не стоит переоценивать сам реестр. Записать человека в список — еще не значит сделать его профессионалом. У него может быть сотни тысяч подписчиков и при этом отсутствовать практический опыт работы с реальными финансовыми рисками клиента. Профессиональный финансовый консультант работает в другой системе координат: конкретные деньги, налоги, документы, структура активов и ответственность за последствия решений.Отдельный вопрос — доходность. Фраза "заработали 30% годовых" без информации о риске, комиссиях и налогах мало что говорит клиенту. На финансовом рынке нельзя продавать только доходность — нужно показывать и цену, которую клиент платит за этот результат.Тем не менее для рынка финансового консалтинга новый механизм может стать важным профессиональным фильтром. Конкуренция постепенно может сместиться от количества подписчиков к квалификации, подтверждённому опыту и прозрачности конфликта интересов.Главный критерий эффективности простой: клиент должен за несколько минут понять, кто перед ним, на чем основана его рекомендация и какую финансовую заинтересованность имеет консультант. Если механизм даст такую прозрачность — он действительно будет работать на защиту клиента. Если всё сведётся к формальному реестру, рынок получит еще один список, но не дополнительную гарантию качества.Клиенту нужен не человек с миллионной аудиторией. Ему нужен специалист, который понимает цену своей рекомендации, потому что за ней стоят реальные деньги людей.Автор: Марина Куликова, руководитель компании "Правильные решения" ("Глобал Финанс"), эксперт МГО "ОПОРА РОССИИ"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Марина Куликова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873499741_0:0:896:897_100x100_80_0_0_b65cdda8bd235c2b3f5a0de7958ec66b.jpg
Марина Куликова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873499741_0:0:896:897_100x100_80_0_0_b65cdda8bd235c2b3f5a0de7958ec66b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банк россии, надзор, мнения аналитиков
Финансы, Банк России, надзор, Мнения аналитиков
06:06 23.09.2026
 
Банк России хочет ранжировать экспертов по вложению денег

ЦБ задумался о статусе финансовых блогеров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Марина Куликова
Марина Куликова
Руководитель компании "Правильные решения" ("Глобал Финанс"), эксперт МГО "ОПОРА РОССИИ"
Все материалы
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России предложил ввести специальный статус и реестр для финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях и дают советы по формированию портфелей. Идея логичная и своевременная.
Финансовый рынок не может строиться по принципу "у кого больше подписчиков — тот и эксперт". Сегодня человек за 30 секунд может получить в любом мессенджере рекомендацию, куда вложить деньги. Но цена такой рекомендации измеряется не стоимостью подписки, а потерей накоплений.
Если человек публично влияет на решения десятков и сотен тысяч людей, клиент должен понимать, кто перед ним. Какой у него опыт? Откуда берется его доход? Есть ли у него финансовый интерес в продвигаемом продукте? Ответы на эти вопросы — база для доверия.
Однако не стоит переоценивать сам реестр. Записать человека в список — еще не значит сделать его профессионалом. У него может быть сотни тысяч подписчиков и при этом отсутствовать практический опыт работы с реальными финансовыми рисками клиента. Профессиональный финансовый консультант работает в другой системе координат: конкретные деньги, налоги, документы, структура активов и ответственность за последствия решений.
Отдельный вопрос — доходность. Фраза "заработали 30% годовых" без информации о риске, комиссиях и налогах мало что говорит клиенту. На финансовом рынке нельзя продавать только доходность — нужно показывать и цену, которую клиент платит за этот результат.
Тем не менее для рынка финансового консалтинга новый механизм может стать важным профессиональным фильтром. Конкуренция постепенно может сместиться от количества подписчиков к квалификации, подтверждённому опыту и прозрачности конфликта интересов.
Главный критерий эффективности простой: клиент должен за несколько минут понять, кто перед ним, на чем основана его рекомендация и какую финансовую заинтересованность имеет консультант. Если механизм даст такую прозрачность — он действительно будет работать на защиту клиента. Если всё сведётся к формальному реестру, рынок получит еще один список, но не дополнительную гарантию качества.
Клиенту нужен не человек с миллионной аудиторией. Ему нужен специалист, который понимает цену своей рекомендации, потому что за ней стоят реальные деньги людей.
Автор: Марина Куликова, руководитель компании "Правильные решения" ("Глобал Финанс"), эксперт МГО "ОПОРА РОССИИ"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ФинансыБанк РоссиинадзорМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала