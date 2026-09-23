https://1prime.ru/20260923/eksport-873586413.html

Доля российского экспорта в торговле углем увеличится до 24-27% к 2050 году

Доля российского экспорта в торговле углем увеличится до 24-27% к 2050 году - 23.09.2026, ПРАЙМ

Доля российского экспорта в торговле углем увеличится до 24-27% к 2050 году

Доля российского экспорта в международной торговле углем по целевому сценарию увеличится с 13% в 2024 году до 24-27% к 2050 году, следует из актуализированной... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:38+0300

2026-09-23T11:38+0300

2026-09-23T11:38+0300

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доля российского экспорта в международной торговле углем по целевому сценарию увеличится с 13% в 2024 году до 24-27% к 2050 году, следует из актуализированной программы развития угольной промышленности России, утвержденной правительством РФ. "Основными целевыми ориентирами программы являются следующие показатели… увеличение доли российского экспорта в международной торговле углем с 13% в 2024 году до 21-23% - в 2036 году и до 24-27% - в 2050 году", - сказано в документе. Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности России. Документ определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры их достижения, а также направления государственной политики в этой сфере.

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