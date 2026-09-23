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В ЕС договорились сдерживать стоимость квот на вредные выбросы
В ЕС договорились сдерживать стоимость квот на вредные выбросы - 23.09.2026, ПРАЙМ
В ЕС договорились сдерживать стоимость квот на вредные выбросы
Постпреды стран Евросоюза договорились изменить механизм торговли квотами на выбросы углекислого газа (ETS), чтобы сдерживать резкие скачки их стоимости на фоне | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:10+0300
2026-09-23T14:10+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза договорились изменить механизм торговли квотами на выбросы углекислого газа (ETS), чтобы сдерживать резкие скачки их стоимости на фоне высоких цен на энергоносители, пишет Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС и проект соглашения. Система ETS обязывает крупные промышленные предприятия и электростанции приобретать разрешения на выбросы углекислого газа. По данным информагентства, расходы на такие квоты в среднем составляют около 11% затрат европейской промышленности на электроэнергию, а в странах с высокой долей ископаемого топлива, в частности в Польше, эта доля значительно выше. "Страны ЕС договорились, что неиспользованные квоты на выбросы не будут аннулироваться до 2030 года", - пишет Рейтер со ссылкой на проект договоренностей. Вместо уничтожения избыточных квот их будут сохранять в специальном резерве стабильности рынка, откуда при резком росте цен они смогут возвращаться на рынок, увеличивая предложение. Сейчас при накоплении в резерве более 400 миллионов квот излишки аннулируются. С 2031 года предлагается повысить этот порог до 800 миллионов квот, после чего он будет ежегодно снижаться. Изменения были предложены Еврокомиссией в апреле после резкого роста цен на топливо из-за конфликта с Ираном. Они также отвечают требованиям ряда стран, включая Польшу и Италию, добивавшихся снижения влияния европейской системы торговли выбросами на стоимость электроэнергии. Окончательные параметры реформы странам ЕС еще предстоит согласовать с Европарламентом.рислано из Telegram Margarita
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Мировая экономика, ПОЛЬША, ИРАН, ИТАЛИЯ, ЕС
В ЕС договорились сдерживать стоимость квот на вредные выбросы
Reuters: страны ЕС договорились изменить механизм торговли квотами на вредные выбросы
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза договорились изменить механизм торговли квотами на выбросы углекислого газа (ETS), чтобы сдерживать резкие скачки их стоимости на фоне высоких цен на энергоносители, пишет Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС и проект соглашения.
Система ETS обязывает крупные промышленные предприятия и электростанции приобретать разрешения на выбросы углекислого газа. По данным информагентства, расходы на такие квоты в среднем составляют около 11% затрат европейской промышленности на электроэнергию, а в странах с высокой долей ископаемого топлива, в частности в Польше, эта доля значительно выше.
"Страны ЕС договорились, что неиспользованные квоты на выбросы не будут аннулироваться до 2030 года", - пишет Рейтер со ссылкой на проект договоренностей.
Вместо уничтожения избыточных квот их будут сохранять в специальном резерве стабильности рынка, откуда при резком росте цен они смогут возвращаться на рынок, увеличивая предложение.
Сейчас при накоплении в резерве более 400 миллионов квот излишки аннулируются. С 2031 года предлагается повысить этот порог до 800 миллионов квот, после чего он будет ежегодно снижаться.
Изменения были предложены Еврокомиссией в апреле после резкого роста цен на топливо из-за конфликта с Ираном. Они также отвечают требованиям ряда стран, включая Польшу и Италию, добивавшихся снижения влияния европейской системы торговли выбросами на стоимость электроэнергии.
Окончательные параметры реформы странам ЕС еще предстоит согласовать с Европарламентом.рислано из Telegram Margarita