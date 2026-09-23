Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС договорились сдерживать стоимость квот на вредные выбросы - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/es-873594411.html
В ЕС договорились сдерживать стоимость квот на вредные выбросы
В ЕС договорились сдерживать стоимость квот на вредные выбросы - 23.09.2026, ПРАЙМ
В ЕС договорились сдерживать стоимость квот на вредные выбросы
Постпреды стран Евросоюза договорились изменить механизм торговли квотами на выбросы углекислого газа (ETS), чтобы сдерживать резкие скачки их стоимости на фоне | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:10+0300
2026-09-23T14:13+0300
мировая экономика
польша
иран
италия
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873594411.jpg?1790161997
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза договорились изменить механизм торговли квотами на выбросы углекислого газа (ETS), чтобы сдерживать резкие скачки их стоимости на фоне высоких цен на энергоносители, пишет Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС и проект соглашения. Система ETS обязывает крупные промышленные предприятия и электростанции приобретать разрешения на выбросы углекислого газа. По данным информагентства, расходы на такие квоты в среднем составляют около 11% затрат европейской промышленности на электроэнергию, а в странах с высокой долей ископаемого топлива, в частности в Польше, эта доля значительно выше. "Страны ЕС договорились, что неиспользованные квоты на выбросы не будут аннулироваться до 2030 года", - пишет Рейтер со ссылкой на проект договоренностей. Вместо уничтожения избыточных квот их будут сохранять в специальном резерве стабильности рынка, откуда при резком росте цен они смогут возвращаться на рынок, увеличивая предложение. Сейчас при накоплении в резерве более 400 миллионов квот излишки аннулируются. С 2031 года предлагается повысить этот порог до 800 миллионов квот, после чего он будет ежегодно снижаться. Изменения были предложены Еврокомиссией в апреле после резкого роста цен на топливо из-за конфликта с Ираном. Они также отвечают требованиям ряда стран, включая Польшу и Италию, добивавшихся снижения влияния европейской системы торговли выбросами на стоимость электроэнергии. Окончательные параметры реформы странам ЕС еще предстоит согласовать с Европарламентом.рислано из Telegram Margarita
польша
иран
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, польша, иран, италия, ес
Мировая экономика, ПОЛЬША, ИРАН, ИТАЛИЯ, ЕС
14:10 23.09.2026 (обновлено: 14:13 23.09.2026)
 
В ЕС договорились сдерживать стоимость квот на вредные выбросы

Reuters: страны ЕС договорились изменить механизм торговли квотами на вредные выбросы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза договорились изменить механизм торговли квотами на выбросы углекислого газа (ETS), чтобы сдерживать резкие скачки их стоимости на фоне высоких цен на энергоносители, пишет Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС и проект соглашения.
Система ETS обязывает крупные промышленные предприятия и электростанции приобретать разрешения на выбросы углекислого газа. По данным информагентства, расходы на такие квоты в среднем составляют около 11% затрат европейской промышленности на электроэнергию, а в странах с высокой долей ископаемого топлива, в частности в Польше, эта доля значительно выше.
"Страны ЕС договорились, что неиспользованные квоты на выбросы не будут аннулироваться до 2030 года", - пишет Рейтер со ссылкой на проект договоренностей.
Вместо уничтожения избыточных квот их будут сохранять в специальном резерве стабильности рынка, откуда при резком росте цен они смогут возвращаться на рынок, увеличивая предложение.
Сейчас при накоплении в резерве более 400 миллионов квот излишки аннулируются. С 2031 года предлагается повысить этот порог до 800 миллионов квот, после чего он будет ежегодно снижаться.
Изменения были предложены Еврокомиссией в апреле после резкого роста цен на топливо из-за конфликта с Ираном. Они также отвечают требованиям ряда стран, включая Польшу и Италию, добивавшихся снижения влияния европейской системы торговли выбросами на стоимость электроэнергии.
Окончательные параметры реформы странам ЕС еще предстоит согласовать с Европарламентом.рислано из Telegram Margarita
 
Мировая экономикаПОЛЬШАИРАНИТАЛИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала