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Эстония, Латвия и Литва договорились завершить строительство Rail Baltic - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Эстония, Латвия и Литва договорились завершить строительство Rail Baltic
Эстония, Латвия и Литва договорились завершить строительство Rail Baltic - 23.09.2026, ПРАЙМ
Эстония, Латвия и Литва договорились завершить строительство Rail Baltic
Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы договорились завершить строительство железной дороги Rail Baltic, которая соединит три страны с европейской... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:35+0300
2026-09-23T11:35+0300
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы договорились завершить строительство железной дороги Rail Baltic, которая соединит три страны с европейской железнодорожной сетью, не позднее 2034 года, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. Ранее завершение работ на этой дороге планировалось на 2030 год. Rail Baltic - проект скоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить все три республики Прибалтики с европейской железнодорожной сетью. По итогам аудита Европейской счетной палаты стоимость проекта за шесть лет выросла более чем в 2,5 раза и в четыре раза - по сравнению с первоначальной ценой. Сейчас его стоимость оценивается в 23,8 миллиарда евро. "В ходе совместной видеоконференции премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что международная железнодорожная магистраль Rail Baltic, проходящая через три страны Балтии, будет построена не в 2030 году, как предполагалось до последнего времени, а в течение следующего бюджетного периода Европейского союза, то есть не позднее 2034 года", - говорится в сообщении. В совместном заявлении премьер-министров отмечается, что резкое увеличение военных расходов и связанные с этим экономические последствия оказали значительное давление на государственные бюджеты прибалтийских стран, вследствие чего для завершения первого этапа строительства основной трассы Rail Baltic необходимо добиться значительного сокращения затрат. "Страны должны постоянно отслеживать и, по возможности, корректировать технические детали проекта, не затрагивающие согласованные существенные эксплуатационные требования, основываясь при принятии решений на комплексной оценке затрат на весь жизненный цикл", - говорится в заявлении. Эстония, Латвия и Литва договорились совместно бороться за то, чтобы в рамках следующего бюджета Евросоюза на Rail Baltic было выделено не менее 10 миллиардов евро, так как он является совместным и стратегически важным проектом трех стран, который , как говорится в заявлении, улучшит транспортное сообщение, укрепит конкурентоспособность и безопасность, а также будет способствовать военной мобильности.
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бизнес, мировая экономика, эстония, латвия, литва, ес
Бизнес, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЕС
11:35 23.09.2026
 
Эстония, Латвия и Литва договорились завершить строительство Rail Baltic

ERR: строительство железной дороги Rail Baltic завершится не позднее 2034 года

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы договорились завершить строительство железной дороги Rail Baltic, которая соединит три страны с европейской железнодорожной сетью, не позднее 2034 года, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Ранее завершение работ на этой дороге планировалось на 2030 год. Rail Baltic - проект скоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить все три республики Прибалтики с европейской железнодорожной сетью. По итогам аудита Европейской счетной палаты стоимость проекта за шесть лет выросла более чем в 2,5 раза и в четыре раза - по сравнению с первоначальной ценой. Сейчас его стоимость оценивается в 23,8 миллиарда евро.
"В ходе совместной видеоконференции премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что международная железнодорожная магистраль Rail Baltic, проходящая через три страны Балтии, будет построена не в 2030 году, как предполагалось до последнего времени, а в течение следующего бюджетного периода Европейского союза, то есть не позднее 2034 года", - говорится в сообщении.
В совместном заявлении премьер-министров отмечается, что резкое увеличение военных расходов и связанные с этим экономические последствия оказали значительное давление на государственные бюджеты прибалтийских стран, вследствие чего для завершения первого этапа строительства основной трассы Rail Baltic необходимо добиться значительного сокращения затрат.
"Страны должны постоянно отслеживать и, по возможности, корректировать технические детали проекта, не затрагивающие согласованные существенные эксплуатационные требования, основываясь при принятии решений на комплексной оценке затрат на весь жизненный цикл", - говорится в заявлении.
Эстония, Латвия и Литва договорились совместно бороться за то, чтобы в рамках следующего бюджета Евросоюза на Rail Baltic было выделено не менее 10 миллиардов евро, так как он является совместным и стратегически важным проектом трех стран, который , как говорится в заявлении, улучшит транспортное сообщение, укрепит конкурентоспособность и безопасность, а также будет способствовать военной мобильности.
 
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