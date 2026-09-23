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В Эстонии выделят 365 тысяч евро на популяризацию срочной службы

В Эстонии выделят 365 тысяч евро на популяризацию срочной службы - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Эстонии выделят 365 тысяч евро на популяризацию срочной службы

Минобороны Эстонии выделит до 365 тысяч евро на субсидии для проектов, направленных на "укрепление готовности населения к обороне", сообщает эстонская... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:50+0300

2026-09-23T15:50+0300

2026-09-23T15:50+0300

общество

эстония

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Минобороны Эстонии выделит до 365 тысяч евро на субсидии для проектов, направленных на "укрепление готовности населения к обороне", сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. "Министерство обороны Эстонии объявило конкурс проектных субсидий на укрепление готовности населения к обороне. Поддержку смогут получить проекты, популяризирующие срочную службу среди молодежи и способствующие сплочению членов Кайтселийта (добровольческое военизированное формирование в Эстонии – ред.), резервистов, военнослужащих и ветеранов. Общий бюджет конкурса - до 365 тысяч евро", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства выделят на повышение готовности работодателей содействовать участию резервистов в учебных сборах. В рамках проектов можно будет организовывать лагеря, кампании, тренинги, спортивные и другие мероприятия. Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

эстония

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общество , эстония