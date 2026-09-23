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Ярославский губернатор рассказал Путину о строительстве стадиона
Ярославский губернатор рассказал Путину о строительстве стадиона - 23.09.2026, ПРАЙМ
Ярославский губернатор рассказал Путину о строительстве стадиона
Строительство нового футбольного стадиона скоро начнется в Ярославле благодаря банку ПСБ, начавшему частичный переезд в Ярославскую область, сообщил губернатор... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:04+0300
2026-09-23T17:04+0300
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Строительство нового футбольного стадиона скоро начнется в Ярославле благодаря банку ПСБ, начавшему частичный переезд в Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Евраев выступил на совещании посредством видеосвязи. Губернатор Ярославской области рассказал Путину про реализацию проектов банком ПСБ, начавшем частичный переезд в Ярославскую область. Одним из таких проектов стало строительство стадиона "Шинник" в Ярославле. "Стадион "Шинник", который за моей спиной, это стадион года постройки 1957-го, находится в тяжелом состоянии. И скоро на этом месте начнется строительство нового стадиона на 12 тысяч мест благодаря ПСБ. И это станет гордостью всех жителей Ярославской области. И, конечно, для нас важно при этом, чтобы это было двухстороннее развитие и польза - и региону, и банку", - рассказал Евраев. Ранее Евраев заявлял, что на месте стадиона "Шинник" в Ярославле к 2030 году будет построена новая современная арена на 12 тысяч мест. ПСБ к концу 2030 года переведет из Москвы около 5 тысяч рабочих мест, заявил председатель банка Петр Фрадков. Процесс переезда уже начался.
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Ярославский губернатор рассказал Путину о строительстве стадиона
Евраев: строительство нового стадиона в Ярославле скоро начнется благодаря банку ПСБ
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Строительство нового футбольного стадиона скоро начнется в Ярославле благодаря банку ПСБ, начавшему частичный переезд в Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Евраев выступил на совещании посредством видеосвязи.
Губернатор Ярославской области рассказал Путину про реализацию проектов банком ПСБ, начавшем частичный переезд в Ярославскую область. Одним из таких проектов стало строительство стадиона "Шинник" в Ярославле.
"Стадион "Шинник", который за моей спиной, это стадион года постройки 1957-го, находится в тяжелом состоянии. И скоро на этом месте начнется строительство нового стадиона на 12 тысяч мест благодаря ПСБ. И это станет гордостью всех жителей Ярославской области. И, конечно, для нас важно при этом, чтобы это было двухстороннее развитие и польза - и региону, и банку", - рассказал Евраев.
Ранее Евраев заявлял, что на месте стадиона "Шинник" в Ярославле к 2030 году будет построена новая современная арена на 12 тысяч мест.
ПСБ к концу 2030 года переведет из Москвы около 5 тысяч рабочих мест, заявил председатель банка Петр Фрадков. Процесс переезда уже начался.