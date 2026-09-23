https://1prime.ru/20260923/evrazsteelbuilding--873598979.html

Дефекты ЛКП обходятся отрасли металлоконструкций до 4,4 млрд рублей в год

Дефекты ЛКП обходятся отрасли металлоконструкций до 4,4 млрд рублей в год - 23.09.2026, ПРАЙМ

Дефекты ЛКП обходятся отрасли металлоконструкций до 4,4 млрд рублей в год

Потенциальные потери российского рынка металлоконструкций от переделки продукции с дефектами лакокрасочного покрытия (ЛКП) могут достигать 4,4 миллиарда рублей... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:18+0300

2026-09-23T16:18+0300

2026-09-23T16:18+0300

бизнес

evraz steel building

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промышленность

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Потенциальные потери российского рынка металлоконструкций от переделки продукции с дефектами лакокрасочного покрытия (ЛКП) могут достигать 4,4 миллиарда рублей в год при сохранении текущего уровня несоответствий. Об этом сообщила компания Evraz Steel Building по итогам собственного исследования.С 2024 года компания системно анализирует качество продукции и проводит обучение заводов металлоконструкций: в партнерскую сеть входят около 200 предприятий. По результатам инспекций в 2024–2025 годах исправлено более 1 тысячи тонн металлоконструкций, что составило около 1% от общего объема поставок свыше 126 тысяч тонн.Устранение дефектов ЛКП на партнерских заводах потребовало около 121 миллиона рублей, или порядка 60 миллионов рублей в год. Средняя стоимость переделки одной тонны оценивается примерно в 110 тысяч рублей с учетом материалов, трудозатрат, простоев и повторного контроля качества."Если экстраполировать эти показатели на российский рынок объемом около 4 миллионов тонн в год, то при среднем уровне дефектов ЛКП в 1% переделки может требовать до 40 тысяч тонн продукции. При выявленной стоимости исправления потенциальные затраты отрасли составят порядка 4,4 миллиарда рублей в год. Эти средства могли бы быть направлены на модернизацию производств или автоматизацию процессов", — отметил заместитель управляющего директора Evraz Steel Building по взаимодействию с рынком металлоконструкций Евгений Самарин.В 2026 году компания разработала комплексную программу подготовки маляров, мастеров участков окраски и контролеров ОТК, ориентированную на требования крупных системных заказчиков промышленного строительства. После технических аудитов предприятия получают план корректирующих мероприятий. Компания также перешла от фиксации уже возникших несоответствий к их предупреждению: анализ результатов аудитов и производственных данных позволяет выявлять участки с повышенным риском дефектов до начала выполнения заказа."Мы анализируем причины несоответствий и обучаем персонал. В результате уровень дефектов лакокрасочного покрытия на предприятиях, внедривших наши подходы, в среднем снижается в три раза. Кроме того, компания ведет предиктивную аналитику, позволяющую заранее определять потенциальные риски качества", — рассказал операционный директор по качеству Evraz Steel Building Николай Малых.

https://1prime.ru/20260506/metall-869714166.html

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бизнес, evraz steel building, металлургия, промышленность