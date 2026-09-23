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Заполнение ПХГ в Европе превысило 70%, но остается на самом низком уровне - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Заполнение ПХГ в Европе превысило 70%, но остается на самом низком уровне
Заполнение ПХГ в Европе превысило 70%, но остается на самом низком уровне - 23.09.2026, ПРАЙМ
Заполнение ПХГ в Европе превысило 70%, но остается на самом низком уровне
Средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:18+0300
2026-09-23T09:18+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По состоянию на конец газовых суток 21 сентября (завершились утром 22 сентября) страны Евросоюза закачали в свои ПХГ 0,2 миллиарда кубометров газа, увеличив запасы на 0,2 процентного пункта. В результате общая средняя заполненность хранилищ в ЕС составила 70,49 миллиарда кубометров газа, или 70,14%. Текущий показатель ниже на 15,58 процентного пункта, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет. И на таком низком уровне запасы газа не находились никогда с момента начала наблюдения. Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе, а недостаточный объем газа в ПХГ и высокие цены на "голубое топливо" к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой, спрогнозировала ранее компания "Газпром". По мнению Еврокомиссии (ЕК), подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. Но затем, из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива, ЕС решил понизить до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. А в начале сентября Итконен сообщила, что нормы заполнения ПХГ могут снизить до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону - с 1 октября по 30 апреля.
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газ, европа, ормузский пролив, ес, газпром, ек
Газ, ЕВРОПА, Ормузский пролив, ЕС, Газпром, ЕК
09:18 23.09.2026
 
Заполнение ПХГ в Европе превысило 70%, но остается на самом низком уровне

GIE: средняя заполненность ПХГ Европы превысила 70%, но остается на самом низком уровне

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на конец газовых суток 21 сентября (завершились утром 22 сентября) страны Евросоюза закачали в свои ПХГ 0,2 миллиарда кубометров газа, увеличив запасы на 0,2 процентного пункта. В результате общая средняя заполненность хранилищ в ЕС составила 70,49 миллиарда кубометров газа, или 70,14%.
Текущий показатель ниже на 15,58 процентного пункта, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет. И на таком низком уровне запасы газа не находились никогда с момента начала наблюдения.
Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе, а недостаточный объем газа в ПХГ и высокие цены на "голубое топливо" к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой, спрогнозировала ранее компания "Газпром".
По мнению Еврокомиссии (ЕК), подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.
Но затем, из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива, ЕС решил понизить до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. А в начале сентября Итконен сообщила, что нормы заполнения ПХГ могут снизить до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону - с 1 октября по 30 апреля.
 
ГазЕВРОПАОрмузский проливЕСГазпромЕК
 
 
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