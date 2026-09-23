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Европейцы ежедневно тратят на дизель 203 миллиона евро, пишет FT - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Европейцы ежедневно тратят на дизель 203 миллиона евро, пишет FT
Европейцы ежедневно тратят на дизель 203 миллиона евро, пишет FT - 23.09.2026, ПРАЙМ
Европейцы ежедневно тратят на дизель 203 миллиона евро, пишет FT
Европейские автомобилисты ежедневно тратят дополнительно около 203 миллионов евро из-за резкого подорожания дизельного топлива, а стоимость одной заправки... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:40+0300
2026-09-23T11:40+0300
бизнес
иран
ормузский пролив
европа
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Европейские автомобилисты ежедневно тратят дополнительно около 203 миллионов евро из-за резкого подорожания дизельного топлива, а стоимость одной заправки выросла примерно на 40% с начала года, пишет Financial Times со ссылкой на новое исследование. "Европейцы тратят дополнительно 30 евро на дизель при каждой заправке... Автомобилисты тратят на 40% больше при каждой заправке по сравнению с началом года", - пишет издание со ссылкой на анализ европейской экологической транспортной организации Transport &amp; Environment (T&amp;E). По данным FT, Европа испытывает наиболее серьезные среди крупнейших экономик последствия высоких мировых цен на дизель. Дополнительные расходы европейских потребителей после начала конфликта с Ираном достигли примерно 203 миллионов евро в сутки, указано в материале. Издание связывает рекордное подорожание топлива с перебоями трафика через Ормузский пролив, а также нарушениями поставок с российских нефтеперерабатывающих заводов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Российская сторона заявляла, что для снижения мировых цен необходимо обеспечить безопасность коммерческого судоходства и снять ограничения на поставки российских энергоресурсов.
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бизнес, иран, ормузский пролив, европа, financial times
Бизнес, ИРАН, Ормузский пролив, ЕВРОПА, Financial Times
11:40 23.09.2026
 
Европейцы ежедневно тратят на дизель 203 миллиона евро, пишет FT

FT: европейцы ежедневно тратят около 203 миллионов евро на дизельное топливо

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сазонов
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Европейские автомобилисты ежедневно тратят дополнительно около 203 миллионов евро из-за резкого подорожания дизельного топлива, а стоимость одной заправки выросла примерно на 40% с начала года, пишет Financial Times со ссылкой на новое исследование.
"Европейцы тратят дополнительно 30 евро на дизель при каждой заправке... Автомобилисты тратят на 40% больше при каждой заправке по сравнению с началом года", - пишет издание со ссылкой на анализ европейской экологической транспортной организации Transport & Environment (T&E).
По данным FT, Европа испытывает наиболее серьезные среди крупнейших экономик последствия высоких мировых цен на дизель.
Дополнительные расходы европейских потребителей после начала конфликта с Ираном достигли примерно 203 миллионов евро в сутки, указано в материале.
Издание связывает рекордное подорожание топлива с перебоями трафика через Ормузский пролив, а также нарушениями поставок с российских нефтеперерабатывающих заводов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Российская сторона заявляла, что для снижения мировых цен необходимо обеспечить безопасность коммерческого судоходства и снять ограничения на поставки российских энергоресурсов.
 
БизнесИРАНОрмузский проливЕВРОПАFinancial Times
 
 
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