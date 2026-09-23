https://1prime.ru/20260923/evropa-873593651.html

Премьер Словакии заявил, что цены на топливо в Европе растут

Премьер Словакии заявил, что цены на топливо в Европе растут - 23.09.2026, ПРАЙМ

Премьер Словакии заявил, что цены на топливо в Европе растут

Цены на топливо в Европе растут, пока Европейский союз все время занимается только Украиной, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:55+0300

2026-09-23T13:55+0300

2026-09-23T13:55+0300

газ

украина

европа

словакия

роберт фицо

урсула фон дер ляйен

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873593651.jpg?1790160937

БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цены на топливо в Европе растут, пока Европейский союз все время занимается только Украиной, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Я пишу открытое письмо председателю Европейской комиссии (Урсуле фон дер Ляйен - ред.), я обращусь и к председателю Европейского совета (Антониу Коште - ред.), чтобы он созвал внеочередной саммит, поскольку раз есть страны, где цена за один литр дизтоплива приближается к трем евро, то это кризис, которого давно здесь не было, а мы все время занимаемся Украиной", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства Словакии, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. "Все время одно и то же: Украина, сотни миллиардов евро на Украину", - добавил он. Фицо заявил, что Европейский союз может найти сотни миллиардов евро на поддержку войны на Украине, но не может даже провести встречу из-за высоких цен на топливо, не говоря уже о том, что ЕС ожидает от государств-членов принятия разных компенсаций, которые должны помочь гражданам справиться с этим огромным давлением на их кошельки. "Я считаю абсолютным цинизмом со стороны Европейского союза оставлять государства-члены в кризисной ситуации с нефтью на произвол судьбы", - заключил Фицо. Во вторник Фицо призвал Европейский союз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

европа

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина, европа, словакия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, ес, нато