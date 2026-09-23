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Премьер Словакии заявил, что цены на топливо в Европе растут
Премьер Словакии заявил, что цены на топливо в Европе растут - 23.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Словакии заявил, что цены на топливо в Европе растут
Цены на топливо в Европе растут, пока Европейский союз все время занимается только Украиной, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:55+0300
2026-09-23T13:55+0300
2026-09-23T13:55+0300
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БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цены на топливо в Европе растут, пока Европейский союз все время занимается только Украиной, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Я пишу открытое письмо председателю Европейской комиссии (Урсуле фон дер Ляйен - ред.), я обращусь и к председателю Европейского совета (Антониу Коште - ред.), чтобы он созвал внеочередной саммит, поскольку раз есть страны, где цена за один литр дизтоплива приближается к трем евро, то это кризис, которого давно здесь не было, а мы все время занимаемся Украиной", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства Словакии, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
"Все время одно и то же: Украина, сотни миллиардов евро на Украину", - добавил он.
Фицо заявил, что Европейский союз может найти сотни миллиардов евро на поддержку войны на Украине, но не может даже провести встречу из-за высоких цен на топливо, не говоря уже о том, что ЕС ожидает от государств-членов принятия разных компенсаций, которые должны помочь гражданам справиться с этим огромным давлением на их кошельки.
"Я считаю абсолютным цинизмом со стороны Европейского союза оставлять государства-члены в кризисной ситуации с нефтью на произвол судьбы", - заключил Фицо.
Во вторник Фицо призвал Европейский союз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Газ, УКРАИНА, ЕВРОПА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НАТО
Премьер Словакии заявил, что цены на топливо в Европе растут
Фицо: цены на топливо в Европе растут, пока ЕС все время занимается только Украиной
БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цены на топливо в Европе растут, пока Европейский союз все время занимается только Украиной, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Я пишу открытое письмо председателю Европейской комиссии (Урсуле фон дер Ляйен - ред.), я обращусь и к председателю Европейского совета (Антониу Коште - ред.), чтобы он созвал внеочередной саммит, поскольку раз есть страны, где цена за один литр дизтоплива приближается к трем евро, то это кризис, которого давно здесь не было, а мы все время занимаемся Украиной", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства Словакии, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
"Все время одно и то же: Украина, сотни миллиардов евро на Украину", - добавил он.
Фицо заявил, что Европейский союз может найти сотни миллиардов евро на поддержку войны на Украине, но не может даже провести встречу из-за высоких цен на топливо, не говоря уже о том, что ЕС ожидает от государств-членов принятия разных компенсаций, которые должны помочь гражданам справиться с этим огромным давлением на их кошельки.
"Я считаю абсолютным цинизмом со стороны Европейского союза оставлять государства-члены в кризисной ситуации с нефтью на произвол судьбы", - заключил Фицо.
Во вторник Фицо призвал Европейский союз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.