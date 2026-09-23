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Эксперт: Европа не успеет заполнить ПХГ к началу зимнего сезона

Эксперт: Европа не успеет заполнить ПХГ к началу зимнего сезона - 23.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт: Европа не успеет заполнить ПХГ к началу зимнего сезона

Европа не успеет заполнить свои подземные хранилища газа (ПХГ) к началу зимнего сезона - 1 ноября, несмотря на снижение необходимого уровня заполнения до 80%,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T22:37+0300

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2026-09-23T22:37+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европа не успеет заполнить свои подземные хранилища газа (ПХГ) к началу зимнего сезона - 1 ноября, несмотря на снижение необходимого уровня заполнения до 80%, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Евросоюз (ЕС) на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Европа не сможет достичь сниженной цели по заполнению ПХГ в 80% к 1 ноября, 90% - недостижимо", - сказал Скрябин РИА Новости. По его словам, чтобы выйти на уровень заполнения хранилищ хотя бы в 80% к началу зимы, европейцам необходимо увеличить скорость закачки газа - до 0,25 п.п. в день. Однако, как отметил Скрябин, в последние недели темпы составляют в среднем около 0,2 п.п. в сутки. Кроме того, для выполнения цели по заполнению ПХГ, отметил Скрябин, необходима очень теплая осень и скоординированные действия на уровне правительств ЕС по закупке дополнительных объемов сжиженного природного газа (СПГ). А также возможное ограничение потребления газа и энергии с целью экономии "голубого топлива", которое уже закачано в хранилища. Темпы заполнения в ближайшие недели будут определять два фактора: человеческий и природный, уточнил Скрябин. Первый зависит от усилий европейцев по наращиванию скорости закачки газохранилищ за счет дополнительных закупок газа, второй - от спроса на энергию в моменте и его влияния на нетто-поступления в ПХГ. "Текущий уровень запасов увеличивает риск дефицита газа в предстоящий отопительный сезон, особенно ближе к концу сезона, что будет поддерживать высокий уровень цен на газ в Европе", - заключил эксперт. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), по состоянию на конец газовых суток 21 сентября средняя заполненность хранилищ в Европе составила 70,49 миллиарда кубометров газа, или 70,14%. Текущий показатель ниже на 15,58 процентного пункта, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет. И на таком низком уровне запасы газа не находились никогда с момента начала наблюдения и сбора данных с 2011 года. По мнению Еврокомиссии (ЕК), подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В начале сентября представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что нормы заполнения ПХГ могут снизить с уже 80% до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону.

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