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Европа устала от собственной санкционной политики, заявил Волошин

Европа устала от собственной санкционной политики, заявил Волошин - 23.09.2026, ПРАЙМ

Европа устала от собственной санкционной политики, заявил Волошин

Европа устала от собственной санкционной политики, но остановиться не решается, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T23:13+0300

2026-09-23T23:13+0300

2026-09-23T23:13+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европа устала от собственной санкционной политики, но остановиться не решается, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью Euractiv заявил, что в Еврокомиссии признали наличие в Евросоюзе усталости от антироссийских санкций после почти пяти лет конфликта, однако призвали страны ЕС "не ослаблять экономическое давление на Москву". "Получается довольно абсурдная картина, где Европа уже устала от собственной санкционной политики, торгуется сама с собой ради ее сохранения, но остановиться и задать главный вопрос - чего этим курсом удалось добиться за столько лет - по-прежнему не решается", - сказал Волошин в беседе с "Лентой.ру". По словам сенатора, санкции против России превратились для Европы из инструмента внешней политики в предмет внутреннего торга. Споры о том, кто снимет вето, кого исключат из списка и кому сделают уступку в обмен на продление, идут активнее, чем обсуждение реальной эффективности самих ограничений, подчеркнул Волошин. Сенатор отметил, что признание Домбровскиса об усталости весьма показательно: санкционный механизм становится системой внутренних поощрений и разменов между европейскими столицами, где главное - любой ценой собрать голоса и продемонстрировать очередное "единство". "А тем временем реальные проблемы самого Евросоюза никуда не исчезают. Экономическая стагнация, потеря промышленной конкурентоспособности, дорогая энергия и растущая нагрузка на бюджеты требуют совершенно других решений. Но вместо серьезного разговора о собственных проблемах Брюссель продолжает считать санкционные пакеты", - заключил Волошин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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россия, мировая экономика, европа, запад, брюссель, ес