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ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2027 года - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2027 года
ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2027 года - 23.09.2026, ПРАЙМ
ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2027 года
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам текущего года - до 1% с 0,8%, ожидавшихся в июне,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:34+0300
2026-09-23T11:39+0300
мировая экономика
оэср
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам текущего года - до 1% с 0,8%, ожидавшихся в июне, следует из очередного доклада организации.Прогноз роста ВВП еврозоны на следующий год при этом был понижен - до 1% с 1,2%, ожидавшихся ранее.Прогноз роста экономики Германии на текущий год повышен до уровня 1,1% с 0,7%, прогнозируемых в июне, а на следующий - сохранен на уровне 1,1%.Прогнозы роста ВВП Франции на 2026 и 2027 годы понижены и ожидаются на уровнях 0,4% и 0,7% (в июне ожидания составляли 0,7% и 0,8% соответственно).Ожидания от роста экономики Великобритании на текущий год повышены до 1,1% с 0,9%, ожидавшихся в июне. А на следующий год прогноз понижен - до 1% с ожидавшихся летом 1,1%, говорится в докладе.
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мировая экономика, оэср
Мировая экономика, ОЭСР
11:34 23.09.2026 (обновлено: 11:39 23.09.2026)
 
ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2027 года

ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2027 год до 1% с 0,8% в июне

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам текущего года - до 1% с 0,8%, ожидавшихся в июне, следует из очередного доклада организации.
Прогноз роста ВВП еврозоны на следующий год при этом был понижен - до 1% с 1,2%, ожидавшихся ранее.
Прогноз роста экономики Германии на текущий год повышен до уровня 1,1% с 0,7%, прогнозируемых в июне, а на следующий - сохранен на уровне 1,1%.
Прогнозы роста ВВП Франции на 2026 и 2027 годы понижены и ожидаются на уровнях 0,4% и 0,7% (в июне ожидания составляли 0,7% и 0,8% соответственно).
Ожидания от роста экономики Великобритании на текущий год повышены до 1,1% с 0,9%, ожидавшихся в июне. А на следующий год прогноз понижен - до 1% с ожидавшихся летом 1,1%, говорится в докладе.
 
Мировая экономикаОЭСР
 
 
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