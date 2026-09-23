https://1prime.ru/20260923/evrozona-873585621.html

ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2027 года

ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2027 года - 23.09.2026, ПРАЙМ

ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2027 года

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам текущего года - до 1% с 0,8%, ожидавшихся в июне,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:34+0300

2026-09-23T11:34+0300

2026-09-23T11:39+0300

мировая экономика

оэср

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865299021_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5e0122f0e101b44af51c9a8aa28828a.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП еврозоны по итогам текущего года - до 1% с 0,8%, ожидавшихся в июне, следует из очередного доклада организации.Прогноз роста ВВП еврозоны на следующий год при этом был понижен - до 1% с 1,2%, ожидавшихся ранее.Прогноз роста экономики Германии на текущий год повышен до уровня 1,1% с 0,7%, прогнозируемых в июне, а на следующий - сохранен на уровне 1,1%.Прогнозы роста ВВП Франции на 2026 и 2027 годы понижены и ожидаются на уровнях 0,4% и 0,7% (в июне ожидания составляли 0,7% и 0,8% соответственно).Ожидания от роста экономики Великобритании на текущий год повышены до 1,1% с 0,9%, ожидавшихся в июне. А на следующий год прогноз понижен - до 1% с ожидавшихся летом 1,1%, говорится в докладе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, оэср