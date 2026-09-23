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ФАС опубликовала проект о государственном регулировании цен - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС опубликовала проект о государственном регулировании цен
ФАС опубликовала проект о государственном регулировании цен - 23.09.2026, ПРАЙМ
ФАС опубликовала проект о государственном регулировании цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала законопроект, который объединит подход к регулированию государственных тарифов, соответствующий... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T21:52+0300
2026-09-23T21:52+0300
россия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала законопроект, который объединит подход к регулированию государственных тарифов, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроект совершенствует систему государственного регулирования цен (тарифов), определяет правовые, экономические и организационные основы государственного регулирования цен..., законопроект станет комплексным и ключевым нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере государственного регулирования цен", - говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас в России единого документа в сфере ценового регулирования нет. Тарифы устанавливаются на основе отраслевых федеральных законов - об электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, отходах производства и потребления, а также других нормативно-правовых актов. В материалах отмечается, что предлагаемый закон будет в системе российского законодательства системообразующим. На его основании будет осуществляться дальнейшее развитие системы государственного тарифного регулирования с учетом отраслевой специфики. Проект вводит общие термины, единые цели и принципы. Также в документе закрепляется исчерпывающий перечень сфер, где допускается госрегулирование. Законопроект разграничивает полномочия между федеральным и региональными органами регулирования и вводит единую для всех сфер процедуру рассмотрения дел о нарушениях. Кроме того, документ закрепляет принцип долгосрочного ценового регулирования, предусматривающий установление тарифов на срок не менее 5 лет. "Применение метода эталонных расходов в сочетании с долгосрочным характером тарифного регулирования поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые сферы. Это обеспечит прозрачность формирования тарифов для потребителей", - сказали журналистам в ФАС. Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2027 года. С этого года кабмин РФ ввел эталонный принцип формирования операционных затрат территориальных сетевых организаций (ТСО). В апреле ФАС предложила распространить эталоны затрат также на технологическое присоединение к электросетям.
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россия
РОССИЯ
21:52 23.09.2026
 
ФАС опубликовала проект о государственном регулировании цен

ФАС опубликовала проект, объединяющий подход к регулированию гостарифов

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала законопроект, который объединит подход к регулированию государственных тарифов, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроект совершенствует систему государственного регулирования цен (тарифов), определяет правовые, экономические и организационные основы государственного регулирования цен..., законопроект станет комплексным и ключевым нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере государственного регулирования цен", - говорится в пояснительной записке к документу.
Сейчас в России единого документа в сфере ценового регулирования нет. Тарифы устанавливаются на основе отраслевых федеральных законов - об электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, отходах производства и потребления, а также других нормативно-правовых актов.
В материалах отмечается, что предлагаемый закон будет в системе российского законодательства системообразующим. На его основании будет осуществляться дальнейшее развитие системы государственного тарифного регулирования с учетом отраслевой специфики.
Проект вводит общие термины, единые цели и принципы. Также в документе закрепляется исчерпывающий перечень сфер, где допускается госрегулирование.
Законопроект разграничивает полномочия между федеральным и региональными органами регулирования и вводит единую для всех сфер процедуру рассмотрения дел о нарушениях. Кроме того, документ закрепляет принцип долгосрочного ценового регулирования, предусматривающий установление тарифов на срок не менее 5 лет.
"Применение метода эталонных расходов в сочетании с долгосрочным характером тарифного регулирования поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые сферы. Это обеспечит прозрачность формирования тарифов для потребителей", - сказали журналистам в ФАС.
Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2027 года.
С этого года кабмин РФ ввел эталонный принцип формирования операционных затрат территориальных сетевых организаций (ТСО). В апреле ФАС предложила распространить эталоны затрат также на технологическое присоединение к электросетям.
 
РОССИЯ
 
 
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