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ФАС опубликовала проект о государственном регулировании цен

ФАС опубликовала проект о государственном регулировании цен - 23.09.2026, ПРАЙМ

ФАС опубликовала проект о государственном регулировании цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала законопроект, который объединит подход к регулированию государственных тарифов, соответствующий... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T21:52+0300

2026-09-23T21:52+0300

2026-09-23T21:52+0300

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала законопроект, который объединит подход к регулированию государственных тарифов, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроект совершенствует систему государственного регулирования цен (тарифов), определяет правовые, экономические и организационные основы государственного регулирования цен..., законопроект станет комплексным и ключевым нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере государственного регулирования цен", - говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас в России единого документа в сфере ценового регулирования нет. Тарифы устанавливаются на основе отраслевых федеральных законов - об электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, отходах производства и потребления, а также других нормативно-правовых актов. В материалах отмечается, что предлагаемый закон будет в системе российского законодательства системообразующим. На его основании будет осуществляться дальнейшее развитие системы государственного тарифного регулирования с учетом отраслевой специфики. Проект вводит общие термины, единые цели и принципы. Также в документе закрепляется исчерпывающий перечень сфер, где допускается госрегулирование. Законопроект разграничивает полномочия между федеральным и региональными органами регулирования и вводит единую для всех сфер процедуру рассмотрения дел о нарушениях. Кроме того, документ закрепляет принцип долгосрочного ценового регулирования, предусматривающий установление тарифов на срок не менее 5 лет. "Применение метода эталонных расходов в сочетании с долгосрочным характером тарифного регулирования поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые сферы. Это обеспечит прозрачность формирования тарифов для потребителей", - сказали журналистам в ФАС. Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2027 года. С этого года кабмин РФ ввел эталонный принцип формирования операционных затрат территориальных сетевых организаций (ТСО). В апреле ФАС предложила распространить эталоны затрат также на технологическое присоединение к электросетям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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