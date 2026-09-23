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Доля годовых вкладов на "Финуслугах" за год выросла до 11% - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Доля годовых вкладов на "Финуслугах" за год выросла до 11%
Доля годовых вкладов на "Финуслугах" за год выросла до 11% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Доля годовых вкладов на "Финуслугах" за год выросла до 11%
Доля годовых вкладов, оформленных на "Финуслугах", в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года выросла с 3% до 11%, сообщает финансовый маркетплейс... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T10:13+0300
2026-09-23T10:13+0300
финансы
банк россии
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доля годовых вкладов, оформленных на "Финуслугах", в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года выросла с 3% до 11%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Интерес вкладчиков к долгосрочным депозитам за год вырос, следует из данных маркетплейса "Финуслуги". Это произошло на фоне снижения средней доходности открытых вкладов. Так, согласно расчетам на основе открытых вкладов клиентами маркетплейса по состоянию на сентябрь 2026 года, доля вкладов со сроком на один год с сентября 2025 года выросла до 11% с 3%", - говорится в сообщении. Доля вкладов сроком до шести месяцев включительно за аналогичный период сократилась до 89% с 96%. Снижение произошло за счет сокращения доли вкладов, открываемых на один месяц, поясняет финансовый маркетплейс. При этом вклады со сроком три месяца остаются самыми популярными: с сентября 2025 года их доля выросла на 8 п.п., достигнув 69%. На втором месте по популярности — вклады сроком на шесть месяцев, их доля среди прочих составляет 13%. Средний размер открытых вкладов за указанный период вырос до 476 тысяч с 435 тысяч рублей, а средняя ставка снизилась до 14,7% с 18,1%, отмечается в сообщении. "Мы наблюдаем тренд на удлинение сбережений на фоне снижения ключевой ставки Банка России: вкладчики стремились зафиксировать доходность на длительный срок, сохранив текущий уровень ставок. Кроме того, сократилась разница в доходности между короткими и длинными депозитами, поэтому размещение средств на год становится экономически оправданным ", - прокомментировал директор по сберегательным продуктам маркетплейса "Финуслуги" Денис Донских.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, банк россии
Финансы, Банк России
10:13 23.09.2026
 
Доля годовых вкладов на "Финуслугах" за год выросла до 11%

Доля годовых вкладов на "Финуслугах" с сентября по сентябрь 2026 года выросла до 11%

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доля годовых вкладов, оформленных на "Финуслугах", в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года выросла с 3% до 11%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Интерес вкладчиков к долгосрочным депозитам за год вырос, следует из данных маркетплейса "Финуслуги". Это произошло на фоне снижения средней доходности открытых вкладов. Так, согласно расчетам на основе открытых вкладов клиентами маркетплейса по состоянию на сентябрь 2026 года, доля вкладов со сроком на один год с сентября 2025 года выросла до 11% с 3%", - говорится в сообщении.
Доля вкладов сроком до шести месяцев включительно за аналогичный период сократилась до 89% с 96%. Снижение произошло за счет сокращения доли вкладов, открываемых на один месяц, поясняет финансовый маркетплейс.
При этом вклады со сроком три месяца остаются самыми популярными: с сентября 2025 года их доля выросла на 8 п.п., достигнув 69%. На втором месте по популярности — вклады сроком на шесть месяцев, их доля среди прочих составляет 13%.
Средний размер открытых вкладов за указанный период вырос до 476 тысяч с 435 тысяч рублей, а средняя ставка снизилась до 14,7% с 18,1%, отмечается в сообщении.
"Мы наблюдаем тренд на удлинение сбережений на фоне снижения ключевой ставки Банка России: вкладчики стремились зафиксировать доходность на длительный срок, сохранив текущий уровень ставок. Кроме того, сократилась разница в доходности между короткими и длинными депозитами, поэтому размещение средств на год становится экономически оправданным ", - прокомментировал директор по сберегательным продуктам маркетплейса "Финуслуги" Денис Донских.
 
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