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Fitch повысило прогноз по ценам на медь и цинк

Fitch повысило прогноз по ценам на медь и цинк - 23.09.2026, ПРАЙМ

Fitch повысило прогноз по ценам на медь и цинк

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по средним ценам на медь и цинк на 2026 и 2027 годы, следует из доклада агентства. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:26+0300

2026-09-23T18:26+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по средним ценам на медь и цинк на 2026 и 2027 годы, следует из доклада агентства. Так, Fitch ожидает, что в 2026 году средняя цена на медь составит 13 500 долларов за тонну против июньского прогноза в 12 500 долларов. В следующем году стоимость металла ожидается на уровне 12 тысяч долларов за тонну, в то время как ранее прогноз составлял 11 тысяч. "Повышенные прогнозы по меди на 2026-2027 годы отражают напряженный рыночный баланс и устойчивый рост спроса. Электрификация, соображения энергетической безопасности и инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, способствуют росту спроса. Ожидания введения США пошлин на рафинированную медь также способствуют росту цен в 2026 году", - пишет Fitch. Прогноз по ценам на цинк был повышен в текущем году до 3 500 долларов за тонну с 3 300 долларов, в 2027 году - до 3 200 долларов за тонну с 2 900 долларов. Повышение прогнозов отражает усугубление дефицита металла в текущем году, снижение темпов роста добычи на рудниках из-за перебоев в работе, а также сокращение ожидаемого профицита в 2027 году. Общий спрос при этом остается стабильным, добавляет агентство. Fitch в то же время сохранило прогноз по средним ценам на алюминий в 2026 и 2027 годах на уровнях 3 400 и 3 000 долларов за тонну. Прогноз стоимости никеля в текущем году остался на прежнем уровне 17 тысяч долларов за тонну, а на будущий год ожидания были повышены до 16 тысяч долларов за тонну с 15 тысяч. Прогноз агентства по средним ценам на золото в 2026-2027 годах остался без изменений и по-прежнему составляет 4 500 и 3 800 долларов за тройскую унцию соответственно. Ожидания по стоимости платины также были сохранены. При этом прогноз средней цены палладия на 2026 год был немного повышен - до 1 400 долларов за тройскую с 1 350 долларов, в 2027 году был сохранен на уровне 1 250 долларов.

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