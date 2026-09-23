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ПСБ планирует частично переехать из Москвы в Ярославскую область - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ПСБ планирует частично переехать из Москвы в Ярославскую область
ПСБ планирует частично переехать из Москвы в Ярославскую область - 23.09.2026, ПРАЙМ
ПСБ планирует частично переехать из Москвы в Ярославскую область
ПСБ планирует частичный переезд из Москвы в Ярославскую область. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:37+0300
2026-09-23T16:38+0300
россия
бизнес
ярославская область
москва
петр фрадков
владимир путин
псб
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. ПСБ планирует частичный переезд из Москвы в Ярославскую область. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил председатель банка Петр Фрадков. По его словам, во исполнение указания главы государства и поручения правительства подготовлен план мероприятий и дорожная карта, подписанная совместно с губернатором Ярославской области и утвержденная в правительстве. Основные параметры уже определены, сделаны первые шаги. Кроме того, произведена налоговая перерегистрация, утверждена стратегия переезда и его критерии.Фрадков уточнил сроки и объемы перевода сотрудников. До конца 2026 года из Москвы физически переедут 230 человек, в 2027 году — еще 300. Нарастающим итогом, по словам главы банка, к концу 2030 года ПСБ должен перевести 5 тысяч работников.
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РОССИЯ, Бизнес, Ярославская область, МОСКВА, Петр Фрадков, Владимир Путин, ПСБ
16:37 23.09.2026 (обновлено: 16:38 23.09.2026)
 
ПСБ планирует частично переехать из Москвы в Ярославскую область

Фрадков: ПСБ планирует частично переехать из Москвы в Ярославскую область

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. ПСБ планирует частичный переезд из Москвы в Ярославскую область. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил председатель банка Петр Фрадков. По его словам, во исполнение указания главы государства и поручения правительства подготовлен план мероприятий и дорожная карта, подписанная совместно с губернатором Ярославской области и утвержденная в правительстве. Основные параметры уже определены, сделаны первые шаги. Кроме того, произведена налоговая перерегистрация, утверждена стратегия переезда и его критерии.
Фрадков уточнил сроки и объемы перевода сотрудников. До конца 2026 года из Москвы физически переедут 230 человек, в 2027 году — еще 300. Нарастающим итогом, по словам главы банка, к концу 2030 года ПСБ должен перевести 5 тысяч работников.
 
РОССИЯБизнесЯрославская областьМОСКВАПетр ФрадковВладимир ПутинПСБ
 
 
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