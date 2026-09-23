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Фрадков оценил экономический эффект от переезда ПСБ в Ярославскую область

Фрадков оценил экономический эффект от переезда ПСБ в Ярославскую область - 23.09.2026, ПРАЙМ

Фрадков оценил экономический эффект от переезда ПСБ в Ярославскую область

Накопленный экономический эффект от переезда ПСБ в Ярославскую область составит до 140 миллиардов рублей до 2040 года, заявил председатель банка Петр Фрадков. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:54+0300

2026-09-23T16:54+0300

2026-09-23T16:57+0300

россия

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петр фрадков

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Накопленный экономический эффект от переезда ПСБ в Ярославскую область составит до 140 миллиардов рублей до 2040 года, заявил председатель банка Петр Фрадков. "Однозначно видим экономический эффект для области и мы видим, что накопленным итогом он может составить до 2040 года до 140 миллиардов рублей", - сообщил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. ПСБ планирует частично переехать из Москвы в Ярославскую область, заявил Фрадков ранее в ходе совещания. По его словам, уже произошла налоговая перерегистрация банка и утверждена стратегия переезда.

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