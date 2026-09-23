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США пригласили Путина на G20 в Майами

США пригласили Путина на G20 в Майами - 23.09.2026, ПРАЙМ

США пригласили Путина на G20 в Майами

Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение, заявил американский госсекретарь... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:29+0300

2026-09-23T18:29+0300

2026-09-23T18:29+0300

мировая экономика

сша

владимир путин

марко рубио

россия

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ответ на вопрос РИА Новости. "Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение", - сказал Рубио, отвечая на вопрос агентства. Он добавил, что США рассматривают приглашение Путина на саммит как возможность для диалога России с другими странами."Такая возможность (встречи Путина и Трампа - ред.) представится в декабре, если он (Путин - ред.) приедет. Если появится другая возможность для их встречи и у нее будет конкретная цель, это было бы хорошо. Они уже неоднократно разговаривали по телефону", - сказал Рубио.Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами в США.

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мировая экономика, сша, владимир путин, марко рубио, россия