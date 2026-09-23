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США пригласили Путина на G20 в Майами - 23.09.2026, ПРАЙМ
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США пригласили Путина на G20 в Майами
США пригласили Путина на G20 в Майами - 23.09.2026, ПРАЙМ
США пригласили Путина на G20 в Майами
Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение, заявил американский госсекретарь... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:29+0300
2026-09-23T18:29+0300
мировая экономика
сша
владимир путин
марко рубио
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ответ на вопрос РИА Новости. "Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение", - сказал Рубио, отвечая на вопрос агентства. Он добавил, что США рассматривают приглашение Путина на саммит как возможность для диалога России с другими странами."Такая возможность (встречи Путина и Трампа - ред.) представится в декабре, если он (Путин - ред.) приедет. Если появится другая возможность для их встречи и у нее будет конкретная цель, это было бы хорошо. Они уже неоднократно разговаривали по телефону", - сказал Рубио.Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами в США.
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мировая экономика, сша, владимир путин, марко рубио, россия
Мировая экономика, США, Владимир Путин, Марко Рубио, РОССИЯ
18:29 23.09.2026
 
США пригласили Путина на G20 в Майами

Рубио допустил встречу Путина и Трампа на саммит G20 в Майами

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкG20 в Осаке
G20 в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ответ на вопрос РИА Новости.
"Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение", - сказал Рубио, отвечая на вопрос агентства.
Он добавил, что США рассматривают приглашение Путина на саммит как возможность для диалога России с другими странами.
"Такая возможность (встречи Путина и Трампа - ред.) представится в декабре, если он (Путин - ред.) приедет. Если появится другая возможность для их встречи и у нее будет конкретная цель, это было бы хорошо. Они уже неоднократно разговаривали по телефону", - сказал Рубио.
Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами в США.
 
Мировая экономикаСШАВладимир ПутинМарко РубиоРОССИЯ
 
 
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