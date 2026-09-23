https://1prime.ru/20260923/g20-873609206.html
США пригласили Путина на G20 в Майами
США пригласили Путина на G20 в Майами - 23.09.2026, ПРАЙМ
США пригласили Путина на G20 в Майами
Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение, заявил американский госсекретарь... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:29+0300
2026-09-23T18:29+0300
2026-09-23T18:29+0300
мировая экономика
сша
владимир путин
марко рубио
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/22/830112209_0:88:2755:1637_1920x0_80_0_0_72684f91a1eb81c8b8542321f2632de9.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ответ на вопрос РИА Новости. "Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение", - сказал Рубио, отвечая на вопрос агентства. Он добавил, что США рассматривают приглашение Путина на саммит как возможность для диалога России с другими странами."Такая возможность (встречи Путина и Трампа - ред.) представится в декабре, если он (Путин - ред.) приедет. Если появится другая возможность для их встречи и у нее будет конкретная цель, это было бы хорошо. Они уже неоднократно разговаривали по телефону", - сказал Рубио.Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами в США.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/22/830112209_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_4476bfd89a0b699b6cda6aac7ab0cdb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, владимир путин, марко рубио, россия
Мировая экономика, США, Владимир Путин, Марко Рубио, РОССИЯ
США пригласили Путина на G20 в Майами
Рубио допустил встречу Путина и Трампа на саммит G20 в Майами
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ответ на вопрос РИА Новости.
"Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение", - сказал Рубио, отвечая на вопрос агентства.
Он добавил, что США рассматривают приглашение Путина на саммит как возможность для диалога России с другими странами.
"Такая возможность (встречи Путина и Трампа - ред.) представится в декабре, если он (Путин - ред.) приедет. Если появится другая возможность для их встречи и у нее будет конкретная цель, это было бы хорошо. Они уже неоднократно разговаривали по телефону", - сказал Рубио.
Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами в США.