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Молдавия заключила контракты с Румынией на закупку газа - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Молдавия заключила контракты с Румынией на закупку газа
Молдавия заключила контракты с Румынией на закупку газа - 23.09.2026, ПРАЙМ
Молдавия заключила контракты с Румынией на закупку газа
Молдавия заключила контракты с румынскими компаниями на получение газа, который с 2027 года будут добывать из месторождения в Черном море, сообщил премьер... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:15+0300
2026-09-23T13:15+0300
энергетика
газ
черное море
молдавия
omv
румыния
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КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Молдавия заключила контракты с румынскими компаниями на получение газа, который с 2027 года будут добывать из месторождения в Черном море, сообщил премьер республики Василий Тофан. В конце марта 2025 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря. "У нас уже есть контракты с Romgaz и OMV Petrom на объемы газа, которые будут добываться на платформе Neptun Deep. Мы уже заключили контракты на объемы с этого проекта, который будут введен в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года", — заявил Тофан журналистам, добавив, что закупочная цена будет привязана к рыночной стоимости, но предусматривает скидку по договоренности. По словам молдавского премьера, в настоящее время Румыния добывает 8-9 миллиардов кубометров газа в год, а благодаря проекту Neptun Deep она удвоит свои мощности, став крупнейшим производителем в Европейском Союзе. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
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газ, черное море, молдавия, omv, румыния
Энергетика, Газ, Черное море, МОЛДАВИЯ, OMV, РУМЫНИЯ
13:15 23.09.2026
 
Молдавия заключила контракты с Румынией на закупку газа

Тофан: Молдавия заключила контракты с румынскими компаниями на закупку газа

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КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Молдавия заключила контракты с румынскими компаниями на получение газа, который с 2027 года будут добывать из месторождения в Черном море, сообщил премьер республики Василий Тофан.
В конце марта 2025 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря.
"У нас уже есть контракты с Romgaz и OMV Petrom на объемы газа, которые будут добываться на платформе Neptun Deep. Мы уже заключили контракты на объемы с этого проекта, который будут введен в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года", — заявил Тофан журналистам, добавив, что закупочная цена будет привязана к рыночной стоимости, но предусматривает скидку по договоренности.
По словам молдавского премьера, в настоящее время Румыния добывает 8-9 миллиардов кубометров газа в год, а благодаря проекту Neptun Deep она удвоит свои мощности, став крупнейшим производителем в Европейском Союзе.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
 
ЭнергетикаГазЧерное мореМОЛДАВИЯOMVРУМЫНИЯ
 
 
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