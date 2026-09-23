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Молдавия заключила контракты с Румынией на закупку газа

Молдавия заключила контракты с Румынией на закупку газа - 23.09.2026, ПРАЙМ

Молдавия заключила контракты с Румынией на закупку газа

Молдавия заключила контракты с румынскими компаниями на получение газа, который с 2027 года будут добывать из месторождения в Черном море, сообщил премьер... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:15+0300

2026-09-23T13:15+0300

2026-09-23T13:15+0300

энергетика

газ

черное море

молдавия

omv

румыния

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КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Молдавия заключила контракты с румынскими компаниями на получение газа, который с 2027 года будут добывать из месторождения в Черном море, сообщил премьер республики Василий Тофан. В конце марта 2025 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря. "У нас уже есть контракты с Romgaz и OMV Petrom на объемы газа, которые будут добываться на платформе Neptun Deep. Мы уже заключили контракты на объемы с этого проекта, который будут введен в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года", — заявил Тофан журналистам, добавив, что закупочная цена будет привязана к рыночной стоимости, но предусматривает скидку по договоренности. По словам молдавского премьера, в настоящее время Румыния добывает 8-9 миллиардов кубометров газа в год, а благодаря проекту Neptun Deep она удвоит свои мощности, став крупнейшим производителем в Европейском Союзе. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.

черное море

молдавия

румыния

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газ, черное море, молдавия, omv, румыния