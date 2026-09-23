https://1prime.ru/20260923/gaza-873594730.html

СМИ: Совет мира подготовил план по сектору Газа на 2,45 миллиарда долларов

СМИ: Совет мира подготовил план по сектору Газа на 2,45 миллиарда долларов - 23.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Совет мира подготовил план по сектору Газа на 2,45 миллиарда долларов

Совет мира по сектору Газа на заседании в среду представит шестимесячный план по восстановлению полуэксклава, оцениваемый в 2,45 миллиарда долларов, сообщает... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:26+0300

2026-09-23T14:26+0300

2026-09-23T14:26+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Совет мира по сектору Газа на заседании в среду представит шестимесячный план по восстановлению полуэксклава, оцениваемый в 2,45 миллиарда долларов, сообщает портал Axios со ссылкой на копию плана в его распоряжении. "Совет мира президента (США Дональда - ред.) Трампа представит на заседании своих членов в среду шестимесячный план восстановления Газы на 2,45 миллиарда долларов", - говорится в публикации. Как отмечает портал, эти средства пока что собраны не были. По словам чиновников Совета мира, на первых порах вся сумма и не потребуется, а впоследствии, как ожидается, страны-доноры начнут финансировать предложенные проекты. По данным Axios, план разрабатывался членами Совета мира и технократического правительства Палестины в течение года, он состоит из 66 проектов, поделенных на шесть направлений: развитие инфраструктуры, ускорение развития экономики, цифровая трансформация, юридический аспект, а также мир и безопасность. Проекты предполагают, среди прочего, создание временного жилья, разбор завалов, ремонт больниц и пограничных пунктов пропуска, восстановление экономики и размещение в секторе многонациональных сил безопасности. Физический ущерб, нанесенный Газе, оценивается в документе в 35,2 миллиарда долларов, а полноценное восстановление сектора потребует около 71,4 миллиарда в течение следующих десяти лет. Как отмечает портал, реализация плана потребует сотрудничества со стороны Израиля и палестинского движения ХАМАС. Совет мира надеется, что восстановление Газы наконец начнется после выборов в израильский парламент и формирования нового правительства. Однако, как пишет Axios, на этих выборах вряд ли будет явный победитель, что приведет к тупиковой ситуации в политике страны и может подорвать реализацию плана. Соглашение о прекращении войны в секторе Газа было достигнуто 9 октября 2025 года при посредничестве Египта, США, Катара и Турции и закреплено на саммите в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. Оно предусматривало прекращение огня, освобождение удерживаемых в Газе заложников в обмен на палестинских заключенных, увеличение гуманитарной помощи и поэтапный вывод израильских сил. В настоящее время реализация договоренностей остается незавершенной. Стороны расходятся прежде всего в очередности дальнейших шагов - Израиль требует разоружения ХАМАС до дальнейшего вывода войск, тогда как палестинское движение настаивает сначала на прекращении израильских ударов, выводе сил и выполнении гуманитарных обязательств.

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мировая экономика, газа, сша, израиль