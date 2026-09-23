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Германия может изменить законодательство о слияниях после сделки UniCredit - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Германия может изменить законодательство о слияниях после сделки UniCredit
Германия может изменить законодательство о слияниях после сделки UniCredit - 23.09.2026, ПРАЙМ
Германия может изменить законодательство о слияниях после сделки UniCredit
Министерство финансов Германии изучает возможность изменения национального законодательства о поглощениях компаний на фоне действий итальянского банка UniCredit | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:04+0300
2026-09-23T14:07+0300
банки
германия
фрг
unicredit
commerzbank
handelsblatt
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БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов Германии изучает возможность изменения национального законодательства о поглощениях компаний на фоне действий итальянского банка UniCredit в отношении немецкого банка Commerzbank, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на ведомство. "Федеральное министерство финансов в настоящее время изучает, требуется ли корректировка действующего законодательства о поглощениях", - приводит издание слова представителя минфина ФРГ. По информации издания, поводом для пересмотра законодательства послужили участившиеся случаи так называемых "демпинговых предложений". Отмечается, что иностранные инвесторы находят лазейки в немецком законодательстве, скупая крупные пакеты акций через сложные финансовые инструменты и устанавливая постепенный контроль над компаниями без выплаты справедливой рыночной премии остальным акционерам. В частности, именно таким способом UniCredit консолидировал около 50% акций второго по величине банка Германии - Commerzbank. Похожим образом действовала британская группа Fraser в отношении немецкого производителя одежды Hugo Boss, а итальянская медиакомпания MediaForEurope (MFE) консолидировала уже 75,6% акций немецкого медиахолдинга ProSiebenSat.1. Глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль озвучил ранее условия слияния UniCredit с банком Commerzbank, среди которых сохранение за последним статуса публичного акционерного общества со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Переговоры о поглощении перешли в конкретную фазу после того, как UniCredit консолидировал в своих руках около 50% акций Commerzbank, сделав поглощение фактически неизбежным. При этом, как сообщало агентство Рейтер, правительство ФРГ по-прежнему удерживает пакет в размере 13,3% акций немецкого банка.
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банки, германия, фрг, unicredit, commerzbank, handelsblatt
Банки, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Unicredit, Commerzbank, Handelsblatt
14:04 23.09.2026 (обновлено: 14:07 23.09.2026)
 
Германия может изменить законодательство о слияниях после сделки UniCredit

Handelsblatt: Минфин Германии изучает возможность изменения законодательства о поглощениях

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БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов Германии изучает возможность изменения национального законодательства о поглощениях компаний на фоне действий итальянского банка UniCredit в отношении немецкого банка Commerzbank, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на ведомство.
"Федеральное министерство финансов в настоящее время изучает, требуется ли корректировка действующего законодательства о поглощениях", - приводит издание слова представителя минфина ФРГ.
По информации издания, поводом для пересмотра законодательства послужили участившиеся случаи так называемых "демпинговых предложений". Отмечается, что иностранные инвесторы находят лазейки в немецком законодательстве, скупая крупные пакеты акций через сложные финансовые инструменты и устанавливая постепенный контроль над компаниями без выплаты справедливой рыночной премии остальным акционерам. В частности, именно таким способом UniCredit консолидировал около 50% акций второго по величине банка Германии - Commerzbank.
Похожим образом действовала британская группа Fraser в отношении немецкого производителя одежды Hugo Boss, а итальянская медиакомпания MediaForEurope (MFE) консолидировала уже 75,6% акций немецкого медиахолдинга ProSiebenSat.1.
Глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль озвучил ранее условия слияния UniCredit с банком Commerzbank, среди которых сохранение за последним статуса публичного акционерного общества со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Переговоры о поглощении перешли в конкретную фазу после того, как UniCredit консолидировал в своих руках около 50% акций Commerzbank, сделав поглощение фактически неизбежным. При этом, как сообщало агентство Рейтер, правительство ФРГ по-прежнему удерживает пакет в размере 13,3% акций немецкого банка.
 
БанкиГЕРМАНИЯФРГUnicreditCommerzbankHandelsblatt
 
 
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