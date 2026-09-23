https://1prime.ru/20260923/germanija-873593985.html

Германия может изменить законодательство о слияниях после сделки UniCredit

Германия может изменить законодательство о слияниях после сделки UniCredit - 23.09.2026, ПРАЙМ

Германия может изменить законодательство о слияниях после сделки UniCredit

Министерство финансов Германии изучает возможность изменения национального законодательства о поглощениях компаний на фоне действий итальянского банка UniCredit | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:04+0300

2026-09-23T14:04+0300

2026-09-23T14:07+0300

банки

германия

фрг

unicredit

commerzbank

handelsblatt

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873593985.jpg?1790161630

БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов Германии изучает возможность изменения национального законодательства о поглощениях компаний на фоне действий итальянского банка UniCredit в отношении немецкого банка Commerzbank, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на ведомство. "Федеральное министерство финансов в настоящее время изучает, требуется ли корректировка действующего законодательства о поглощениях", - приводит издание слова представителя минфина ФРГ. По информации издания, поводом для пересмотра законодательства послужили участившиеся случаи так называемых "демпинговых предложений". Отмечается, что иностранные инвесторы находят лазейки в немецком законодательстве, скупая крупные пакеты акций через сложные финансовые инструменты и устанавливая постепенный контроль над компаниями без выплаты справедливой рыночной премии остальным акционерам. В частности, именно таким способом UniCredit консолидировал около 50% акций второго по величине банка Германии - Commerzbank. Похожим образом действовала британская группа Fraser в отношении немецкого производителя одежды Hugo Boss, а итальянская медиакомпания MediaForEurope (MFE) консолидировала уже 75,6% акций немецкого медиахолдинга ProSiebenSat.1. Глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль озвучил ранее условия слияния UniCredit с банком Commerzbank, среди которых сохранение за последним статуса публичного акционерного общества со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Переговоры о поглощении перешли в конкретную фазу после того, как UniCredit консолидировал в своих руках около 50% акций Commerzbank, сделав поглощение фактически неизбежным. При этом, как сообщало агентство Рейтер, правительство ФРГ по-прежнему удерживает пакет в размере 13,3% акций немецкого банка.

германия

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, германия, фрг, unicredit, commerzbank, handelsblatt