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В Германии одобрили применение боевого ИИ без вмешательства человека
В Германии одобрили применение боевого ИИ без вмешательства человека - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Германии одобрили применение боевого ИИ без вмешательства человека
Минобороны ФРГ намерено существенно расширить использование искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере и частично разрешить применение боевых систем без... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:32+0300
2026-09-23T17:32+0300
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БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Минобороны ФРГ намерено существенно расширить использование искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере и частично разрешить применение боевых систем без прямого вмешательства человека, сообщает издание Correctiv со ссылкой на документы бундесвера. "Согласно новым концептуальным документам бундесвера, человек больше не обязан участвовать на каждом отдельном этапе применения оружия. Министерство обороны в ответ на запрос подтвердило, что системы вооружения при определенных обстоятельствах могут действовать автономно", - говорится в публикации. В качестве оправдания Берлин приводит сценарии, в которых скорость реакции человека якобы слишком мала: например, при отражении автоматическими корабельными системами массированных атак ракет или беспилотников. Однако в документах бундесвера зафиксирован, по информации издания, и куда более опасный прецедент. Так, ИИ планируют доверить, например, ведение "заградительного огня по позициям противника" для спасения заблокированных солдат. При этом, как отмечается, система будет сама принимать решение о поражении целей без дальнейшего вмешательства человека. Как выяснило издание, немецкая дипломатия уже начала активно лоббировать эту позицию на международной арене. Кроме того, в производстве автономных боевых систем заинтересованы крупнейшие немецкие оборонные компании и концерны. При этом эксперты отмечают, что опора на военный ИИ может иметь катастрофические последствия.
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общество , фрг, берлин, ии, искусственный интеллект, бундесвер, технологии
Общество , ФРГ, Берлин, ИИ, искусственный интеллект, Бундесвер, Технологии
В Германии одобрили применение боевого ИИ без вмешательства человека
Correctiv: Минобороны Германии одобрило применение боевого ИИ без вмешательства человека
БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Минобороны ФРГ намерено существенно расширить использование искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере и частично разрешить применение боевых систем без прямого вмешательства человека, сообщает издание Correctiv со ссылкой на документы бундесвера.
"Согласно новым концептуальным документам бундесвера, человек больше не обязан участвовать на каждом отдельном этапе применения оружия. Министерство обороны в ответ на запрос подтвердило, что системы вооружения при определенных обстоятельствах могут действовать автономно", - говорится в публикации.
В качестве оправдания Берлин приводит сценарии, в которых скорость реакции человека якобы слишком мала: например, при отражении автоматическими корабельными системами массированных атак ракет или беспилотников. Однако в документах бундесвера зафиксирован, по информации издания, и куда более опасный прецедент. Так, ИИ планируют доверить, например, ведение "заградительного огня по позициям противника" для спасения заблокированных солдат. При этом, как отмечается, система будет сама принимать решение о поражении целей без дальнейшего вмешательства человека.
Как выяснило издание, немецкая дипломатия уже начала активно лоббировать эту позицию на международной арене. Кроме того, в производстве автономных боевых систем заинтересованы крупнейшие немецкие оборонные компании и концерны. При этом эксперты отмечают, что опора на военный ИИ может иметь катастрофические последствия.