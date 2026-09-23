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Германия закупит технологии шифрования за 1,7 миллиарда евро, пишет Reuters

Германия закупит технологии шифрования за 1,7 миллиарда евро, пишет Reuters - 23.09.2026, ПРАЙМ

Германия закупит технологии шифрования за 1,7 миллиарда евро, пишет Reuters

Власти Германии закупят для бундесвера (ВС ФРГ) новые технологии шифрования примерно за 1,7 миллиарда евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:34+0300

2026-09-23T17:34+0300

2026-09-23T17:34+0300

технологии

германия

европа

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БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Власти Германии закупят для бундесвера (ВС ФРГ) новые технологии шифрования примерно за 1,7 миллиарда евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага. "Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 миллиарда евро", - говорится в сообщении. По данным агентства, в среду бюджетный комитет бундестага одобрит заключение соответствующего контракта с компанией в сфере кибербезопасности secunet Security Networks AG. В документе минфина отмечается, что это единственная компания, разрабатывающая продукцию для криптографической системы SINA, которую бундесвер и органы госуправления Германии используют для обработки, передачи и хранения секретной информации. Уточняется, что рассчитанный на четыре года контракт с secunet Security Networks AG предусматривает поставку продукции на базе SINA, а также услуги по поддержке программного обеспечения, обучению персонала и ремонту поставленного оборудования. Как отмечает агентство, на первом этапе правительство ФРГ закупит технологии на сумму свыше 100 миллионов евро, поставки приобретенных IT-средств начнутся в 2027 году. Кроме того, министерство обороны Германии оценивает расходы на эксплуатацию технологий шифрования до 2030 года примерно в шесть миллионов евро. Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России. В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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технологии, германия, европа